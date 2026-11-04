Tragedia aérea en Florida: Muere niñera colombiana Ana María Cetina

La colombiana de 23 años Ana María Cetina falleció junto a otras ocho personas en el estrellamiento de un Learjet 60 en el sur de Florida tras un viaje desde Texas.

La joven colombiana Ana María Cetina, de 23 años, falleció trágicamente el domingo 1 de noviembre en un accidente aéreo ocurrido en el sur de Florida, Estados Unidos. La niñera viajaba junto a la familia Robinson en un avión Learjet 60 que se precipitó contra el suelo, generando una explosión y causando la muerte de las nueve personas que se encontraban a bordo.

Testimonio del padre sobre el accidente

Mario Alejandro Ramírez, padre de la víctima, confirmó la noticia durante una entrevista con el medio La FM, describiendo el dolor que siente la familia ante esta pérdida repentina. Ramírez señaló que su hija llevaba dos años residiendo en Estados Unidos, donde había llegado con la esperanza de construir un mejor futuro profesional y personal.

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El padre relató que recibió la noticia directamente de la madre de Ana María, quien le comunicó la fatalidad mediante una llamada telefónica. Ramírez expresó su incredulidad inicial al recibir la información, ya que la última conversación con su hija fue el jueves anterior, momento en el cual ella le comentó estar contenta y bien en su nuevo país de residencia.

Identificación de las víctimas fatales

Los nueve fallecidos fueron identificados oficialmente por las autoridades. En la cabina viajaban el capitán Jeffrey Gregory y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, quienes perdieron la vida en el incidente. Entre los pasajeros se encontraban Ana María Cetina, el empresario Adam Robinson y su esposa Helen Sharp.

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También viajaban los hijos menores de la familia Robinson, la niña de 4 años Emma Robinson y el niño de 2 años Charlie Robinson.此外, las víctimas incluían a Rachael Reed y Charmi Fehr, descritas como amigas cercanas de la familia Robinson que acompañaban al grupo en este viaje.

Declaraciones de la familia Robinson

La familia Robinson emitió un comunicado público describiendo a Ana María Cetina como una figura fundamental en la vida de sus hijos, destacando su ternura y devoción al cuidar de Emma y Charlie. El texto oficial subraya que la joven era considerada parte de la familia y que dejó un legado de amor incondicional para todos los miembros.

Mario Alejandro Ramírez compartió detalles personales sobre el carácter de su hija, describiéndola como una persona muy tranquila y entusiasta por la educación. El padre expresó su apoyo incondicional durante sus años de colegio y universidad, reconociendo que el viaje a Estados Unidos representaba el cumplimiento de uno de sus sueños más preciados.

Investigación de las causas del siniestro

Las imágenes captadas en el lugar del incidente muestran al avión Learjet 60 cayendo en posición vertical antes de estrellarse contra una vía pública. El impacto provocó una enorme bola de fuego y dejó un cráter de considerables dimensiones en el terreno, evidenciando la fuerza del choque.

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Las autoridades competentes se trasladaron inmediatamente al sitio de la tragedia para iniciar las labores de recuperación de los cuerpos de las nueve víctimas. Este proceso es el primer paso para dar lugar a la correspondiente investigación oficial que pretende esclarecer las causas técnicas y operativas que provocaron este grave accidente.