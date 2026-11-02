Tragedia aérea en Pachuca: Dos muertos al estrellarse Cessna de Avspace

Una avioneta Cessna 210 de Grupo Aeroespacial Avspace se desplomó en Pachuca, Hidalgo. El accidente dejó dos fallecidos y provocó una investigación de la AFAC sobre las causas del incidente.

La Agencia Federal de Aviación Civil ( AFAC) confirmó este lunes 2 de noviembre el fallecimiento de dos personas tras el desplome de una avioneta en el estado mexicano de Hidalgo. La aeronave se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Pachuca, capital estatal, en un incidente que ha generado una inmediata investigación administrativa por parte de las autoridades aeronáuticas mexicanas.

La tripulación abordó una Cessna modelo 210 con matrícula XB-AZG, la cual inició su despegue a las 09:30 hora local, equivalente a las 15:30 GMT. El vuelo tenía como destino final el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, ubicado en el estado de Morelos. Sin embargo, la tragedia interrumpió la ruta cuando la nave cayó apenas un minuto después del inicio de la maniobra.

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Cronología del desplome de la aeronave

A las 09:31 hora local (15:31 GMT), la avioneta se precipitó a tierra durante la fase inicial de ascenso. El impacto ocurrió aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista de despegue, lo que indica que la aeronave no alcanzó la altura necesaria para superar los obstáculos inmediatos del entorno aeroportuario. La AFAC detalló este momento preciso como el instante crítico del accidente.

La Cessna operada por Grupo Aeroespacial Avspace impactó sobre la avenida Tezontle, situándose en la colonia Venta Prieta, una zona urbana densamente poblada de Pachuca. Tras el choque violento, la estructura de la avioneta quedó partida en dos, sufriendo daños considerables y provocando un incendio que fue atendido por los equipos de emergencia en el lugar. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la devastación en la vía pública.

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Movimiento de protección civil y bomberos

El accidente provocó la movilización inmediata de elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad en Pachuca. Estos cuerpos acudieron al lugar para atender la emergencia, controlar el fuego y acordonar la zona urbana afectada. La presencia de estas autoridades fue fundamental para garantizar la seguridad de los transeúntes y facilitar el acceso a los equipos de rescate especializados en incidentes aéreos.

Personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca también se trasladó al sitio del siniestro para realizar las actuaciones correspondientes y asegurar la escena. La autoridad aeronáutica inició una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo fallas mecánicas o humanas que contribuyeron al desastre.

Víctimas y estados de las investigaciones

Como consecuencia directa del accidente, fallecieron las dos personas que viajaban a bordo de la Cessna XB-AZG. Las autoridades han mantenido reserva sobre las identidades de los fallecidos, no revelando sus nombres hasta el momento. La tragedia ha dejado a la comunidad de Pachuca en estado de shock ante la pérdida de vidas en una zona residencial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las posibles causas del desplome de la aeronave. La AFAC continúa recopilando datos y testimonios para emitir un informe completo. Se espera que los hallazgos de la investigación determinen si el incidente estuvo relacionado con factores técnicos o humanos, cerrando el ciclo informativo sobre este suceso trágico.