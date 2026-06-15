Tragedia aérea en Río: mueren Oliver Tree y Gaspi en colisión de helicópteros

Dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro causando la muerte de seis personas, incluyendo al cantante Oliver Tree y al youtuber Gaspi. El accidente, que fue grabado por residentes, generó una explosión e incendio. Las autoridades investigan las causas.

Dos helicópteros colisionaron en la ciudad de Río de Janeiro, resultando en un accidente fatal que cobró la vida de seis personas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el popular youtuber argentino Gaspi .

El incidente ocurrió alrededor de las 8:59 de la mañana, según informó el Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro, que fue alertado de inmediato. Las aeronaves involucradas, con matrículas PP-MAC y PR-DJJ, impactaron en una zona cercana a la Avenida das Américas.

Testigos presenciales capturaron el momento exacto de la colisión y sus consecuencias: una de las aeronaves se estrelló contra el suelo con el tren de aterrizaje retraído, explotó y las llamas se propagaron rápidamente, generando una densa columna de humo negro que fue visible a distancia. El carril lateral de la avenida fue cerrado para permitir las operaciones de rescate y bomberos. Entre las víctimas también se identificó a Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño.

La comunidad de 'influencers' y creadores de contenido reaccionó con consternación; el youtuber español Ibai Llanos, entre otros, expresó sus condolencias. Incluso un 'influencer' llamado Iae Break reveló que habitualmente viajaba en ese helicóptero pero se salvó debido a un compromiso previo. Las autoridades brasileñas han abierto una investigación para determinar las causas exactas de la colisión aérea, un suceso poco frecuente que ha conmocionado a la opinión pública tanto en Brasil como en Argentina y Estados Unidos





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