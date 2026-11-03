Tragedia del Learjet 60: Nueve fallecidos en accidente aéreo en Florida

Un jet privado se estrelló en el condado de Palm Beach, Florida, matando a nueve personas, incluidos la familia Robinson y la tripulación, por causas en investigación.

La tragedia aérea del condado de Palm Beach, Florida, cobró la vida de nueve personas el domingo 1 de noviembre. Un avión privado Learjet 60 se estrelló en una zona residencial, provocando la muerte inmediata de todos los ocupantes. Entre las víctimas se encontraban los padres, Adam Robinson y Helen Sharp, junto con sus hijos pequeños, Emma de cuatro años y Charlie de dos años. El accidente ocurrió cuando la aeronave descendía rápidamente sobre Cresthaven.

Detalles del crash y las víctimas identificadas

El vuelo salía de Austin, Texas, con destino a las Bahamas cuando ocurrió el siniestro. Además de la familia Robinson, viajaban los pilotos Jeff Gregory y Nathalia Gadelha Filgueiras. A bordo también estaban Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina, quien actuaba como niñera de los niños. Las familias de las víctimas emitieron un comunicado conjunto el lunes para confirmar los fallecimientos y honrar la memoria de los perdidos. Destacaron el vínculo cercano entre los adultos y el cuidado dedicado que Cetina brindaba a Emma y Charlie.

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Información preliminar sobre la tripulación

Jeff Gregory, de 55 años y residente en Pensilvania, dirigía la aeronave como piloto principal. Nathalia Gadelha Filgueiras, de apenas 20 años, ocupaba el puesto de copiloto. Su familia confirmó su identidad y destacó su trayectoria profesional temprana. Gadelha Filgueiras obtuvo su licencia de vuelo a los 17 años y acumuló más de 1.300 horas de experiencia de vuelo. Su madre, Camila Gadelha Corteleti, la describió como una joven responsable y trabajadora que estaba comprometida con su profesión.

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Causas y hallazgos de la NTSB

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) informó el lunes que se formó hielo en la aeronave mientras atravesaba una zona de turbulencia. Según los datos preliminares, la tripulación solicitó aumentar su altitud de 35.000 pies a 37.000 pies antes de reportar una emergencia al control aéreo. Los investigadores están trabajando para determinar qué factores específicos provocaron la caída final del Learjet 60 en el suelo.

Impacto en la comunidad y próximas etapas

El avión cayó hacia las 12:50 p. m. hora local en una zona residencial cercana a Cresthaven, dejando un cráter visible en el asfalto. Los videos difundidos tras el accidente muestran la explosión al momento del impacto. Las familias agradecieron el apoyo de los equipos de emergencia, los investigadores y la comunidad de Palm Beach. Mientras las autoridades continúan su investigación formal, los familiares han pedido privacidad para atravesar el duelo por la pérdida conjunta de sus seres queridos.