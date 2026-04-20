Tragedia durante rodaje de Sin senos sí hay paraíso deja tres muertos en Bogotá

Un violento ataque con arma blanca durante la grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso resultó en la muerte de dos trabajadores de la producción y del agresor, generando conmoción en el país.

La tranquilidad del centro de Bogotá se vio brutalmente interrumpida por un episodio de violencia extrema que ha dejado a la industria del entretenimiento en Colombia sumida en el luto y la consternación.

Durante el rodaje de la cuarta temporada de la exitosa producción Sin senos sí hay paraíso, un ataque inesperado con arma blanca desencadenó una riña mortal en el sector de Los Laches, dejando un saldo trágico de tres personas fallecidas, incluyendo al agresor, y varios heridos que aún se recuperan del impacto. El incidente comenzó cuando un sujeto, identificado posteriormente como Josué Cubillos Gaviria, de 24 años, arremetió sin previo aviso contra un ciudadano, provocando una reacción inmediata de los miembros del equipo de producción y transeúntes que intentaron proteger a la víctima inicial. Lo que comenzó como un intento de auxilio se transformó rápidamente en un enfrentamiento caótico, donde la agresividad del atacante resultó en lesiones fatales para quienes intentaron intervenir. Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá, que actualmente lideran las investigaciones, confirmaron que, tras la escalada de violencia, perdieron la vida dos miembros del equipo técnico de la serie: Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien laboraba como conductor, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, quien se desempeñaba como asistente de transporte. Según las primeras versiones, el atacante, quien también falleció en el lugar, presentaría problemas de salud mental, descartándose inicialmente que fuera una persona en situación de calle como circuló en reportes preliminares. Este suceso ha generado una oleada de rechazo y dolor en el gremio artístico. La actriz protagonista, Carmen Villalobos, expresó su profundo pesar durante la ceremonia de los Premios India Catalina, manifestando que tiene el corazón destrozado ante la pérdida de sus compañeros de trabajo. A través de sus redes sociales, Villalobos dedicó palabras de condolencia a las familias de Benavides y Perdomo, subrayando el impacto humano que este acto de intolerancia ha causado en un equipo que solo buscaba desarrollar su labor profesional. La producción ha suspendido sus actividades momentáneamente mientras las autoridades forenses y judiciales cierran la recolección de pruebas en la zona. La ciudadanía y diversos sectores sociales han alzado su voz para pedir mayores garantías de seguridad en los espacios donde se realizan rodajes y eventos públicos, cuestionando cómo un individuo pudo vulnerar de tal manera la integridad física de civiles en un área frecuentada por trabajadores y vecinos. El caso sigue siendo motivo de análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación, buscando determinar con exactitud las circunstancias que rodearon la conducta del victimario antes del desenlace fatal que hoy enluta a la televisión colombiana. La memoria de las víctimas será honrada por sus colegas en las próximas jornadas, quienes enfrentan el desafío de superar este trauma colectivo mientras la capital intenta procesar un episodio de violencia tan absurdo y doloroso en pleno corazón histórico de la ciudad





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