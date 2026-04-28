Tragedia en Barranquilla: Mototaxista fallece arrollado por bus de Transcaribe

Un mototaxista de 61 años perdió la vida al ser arrollado por un bus de Transcaribe en la Avenida del Consulado. El pasajero de la moto resultó herido. Las autoridades investigan las causas del accidente.

La comunidad de Barranquilla se encuentra consternada por el trágico fallecimiento de Ender Enrique Puello Blanco, un dedicado padre de ocho hijos y un trabajador incansable de 61 años.

Don Ender, como lo conocían sus vecinos en el barrio Olaya Herrera, sector San José Obrero, se levantaba cada día antes del amanecer, a las 4 de la madrugada, para ganarse el sustento como mototaxista. Su rutina diaria era un testimonio de su compromiso con su familia y su espíritu trabajador. Cada mañana, se aventuraba en las calles de la ciudad, ofreciendo un servicio de transporte confiable y accesible a sus conciudadanos.

El martes 28 de abril, sin embargo, su jornada laboral se vio interrumpida de manera abrupta y fatal. A las 6:40 a.m., mientras transportaba a un pasajero hacia un conjunto residencial en el barrio Zaragocilla, su vida se truncó en un terrible accidente en la Avenida del Consulado, específicamente entre el Coliseo Norton Madrid y el cruce que conduce al Hospital Universitario.

El accidente involucró a un articulado de Transcaribe, el sistema de transporte masivo de la ciudad, y la motocicleta Hero Eco Deluxe, de color rojo y placa NQY-75B, conducida por Puello Blanco. Según testigos presenciales, el pasajero que viajaba con el mototaxista, identificado como un vigilante, actuó con rapidez y valentía, lanzándose de la motocicleta justo antes del impacto con el bus de Transcaribe.

Esta rápida reacción le permitió evitar una muerte segura, aunque resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. La suerte no acompañó a Ender Puello, quien no pudo evitar ser atropellado por el articulado de Transcaribe. Su cuerpo quedó tendido junto a su motocicleta, a pocos metros de la parte trasera del bus, en una escena desgarradora que impactó a los vecinos y transeúntes.

Los residentes del sector describen cómo el vehículo de Transcaribe pasó directamente sobre la víctima, confirmando la gravedad del impacto. La policía y los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar del accidente para asegurar la zona y atender a los heridos, pero lamentablemente, para Puello Blanco, ya era demasiado tarde. Un informe preliminar del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) sugiere que el accidente se produjo cuando el mototaxista intentó adelantar al bus de Transcaribe.

Al parecer, durante esta maniobra, perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que cayera al costado de la vía, justo en el momento en que pasaba el articulado de transporte masivo. El informe del DATT detalla que el conductor de la motocicleta, al intentar adelantar el bus, perdió la estabilidad y se desvió hacia un lado de la vía, cayendo debajo de la llanta trasera del bus, que lamentablemente pasó por encima de su cuerpo, causándole la muerte instantáneamente.

Los funcionarios de Criminalística del DATT se encargaron de realizar la inspección judicial del cuerpo y de recopilar pruebas en el lugar del accidente para determinar las causas exactas del siniestro. La investigación está en curso y se espera que arroje luz sobre las circunstancias que llevaron a esta trágica pérdida.

Este incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad vial en Barranquilla y la necesidad de tomar medidas para proteger a los motociclistas, quienes son particularmente vulnerables en el tráfico urbano. La comunidad lamenta profundamente la pérdida de Don Ender, un hombre trabajador y querido por sus vecinos, y espera que se haga justicia y se tomen medidas para prevenir futuros accidentes





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