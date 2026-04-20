Tragedia en Bogotá: el violento suceso que empañó el rodaje de Sin senos sí hay paraíso

Un violento altercado en el set de grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso en el centro de Bogotá dejó dos víctimas mortales y generó una profunda conmoción en el gremio artístico nacional.

La capital colombiana se encuentra sumida en un profundo pesar tras la tragedia ocurrida durante la noche del pasado sábado 18 de abril, cuando el rodaje de la reconocida producción televisiva Sin senos sí hay paraíso 4 se vio interrumpido por un acto de violencia sin precedentes.

El suceso, que tuvo lugar en la concurrida localidad de Santa Fe, en las proximidades del emblemático Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ha dejado una huella imborrable en el gremio artístico y en la opinión pública nacional. Según las investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque resultó en la muerte de dos miembros esenciales del equipo técnico de la serie, identificados como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años. El presunto agresor, identificado como José Cubillos García, de 23 años, también perdió la vida en el lugar de los hechos, tras desatarse un altercado que, según las versiones iniciales, se habría originado por una disputa trivial relacionada con el uso de espacios de parqueo en los alrededores del set de grabación. Las autoridades han revelado detalles inquietantes sobre el comportamiento previo del agresor. Se ha podido establecer, a través de diversas diligencias, que Cubillos García protagonizó un incidente violento apenas dos días antes del fatídico suceso, cuando arremetió de manera injustificada contra el personal de seguridad de un centro médico ubicado en la misma zona de la ciudad. Este antecedente sugiere un patrón de conducta agresiva que las autoridades están analizando cuidadosamente para determinar si existían otros factores que pudieron desencadenar el fatal desenlace durante el rodaje. Asimismo, la investigación se ha extendido hacia la detención de personas allegadas a una de las víctimas, quienes habrían intervenido en la confrontación intentando defender a sus compañeros, convirtiéndose en piezas clave para reconstruir el minuto a minuto de este trágico altercado. El uso de armas cortopunzantes durante el enfrentamiento dejó en evidencia la falta de protocolos de seguridad adecuados en una zona tan compleja como el centro de Bogotá. El impacto de este suceso ha trascendido el ámbito judicial, generando una ola de solidaridad y luto en toda la industria audiovisual del país. Actores de gran trayectoria como Carolina Gaitán y Jorge Enrique Abello manifestaron su consternación a través de sus redes sociales, uniendo sus voces bajo el lema Silencio en el set. Esta frase no solo refleja el dolor por la pérdida irreparable de dos trabajadores dedicados, sino que también pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan constantemente los equipos de producción cuando realizan trabajos en exteriores. Mientras las autoridades continúan recopilando pruebas, testimonios y registros de cámaras de seguridad para esclarecer la responsabilidad de todos los involucrados, el gremio exige mayores medidas de protección para garantizar que el ejercicio de su labor no se vea nuevamente manchado por la violencia. El caso permanece bajo estricto seguimiento, a la espera de que la Fiscalía General de la Nación arroje conclusiones definitivas que permitan cerrar este capítulo oscuro que ha enlutado a la televisión colombiana





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