Un camión de carga colisionó con un coche en la provincia de Santa Elena, provocando un incendio y dejando diez personas fallecidas y una herida grave.

En la madrugada del domingo, en una de las carreteras más transitadas de la costa del suroeste ecuatoriano, la provincia de Santa Elena se vio marcada por una tragedia que conmocionó a la región.

Un camión de carga, rumbo a la ciudad de Quito, chocó con un vehículo particular en un cruce estrecho de la carretera PR-112. El impacto fue tan violento que el camión quedó volcado sobre el acostil, provocando una gesta de escombros y esquinas de acero a su alrededor. Al poco tiempo del encuentro, el contenedor de carga se incendió.

La chispa inicial se desplegó en una humareda densa que se elevó a más de 30 metros, creando una nube de ceniza que fue capturada por cámaras de la policía de tránsito antes de que la cúpula de humo se disipara con la llegada de los bomberos. Las autoridades locales informaron que al inicio se habían registrado cuatro víctimas mortales.

Sin embargo, con la extensión de las búsquedas y la evacuación de los restos, el conteo final se incrementó, llegando a diez personas fallecidas y una herida grave. Los bomberos realizaron de inmediato la operación de extinción, asegurando la zona y recibiendo la ayuda de voluntarios que se reunieron en la distancia para preservar la seguridad de los vecinos.

Ante esta sudadera de tragedia, las autoridades de emergencias exhortan a los conductores a respetar los límites de velocidad y a realizar frenadas de emergencia adecuadas, subrayando que la prevención es el primer escudo de la vida. Santa Elena, que cuenta con una infraestructura de carreteras aún en desarrollo, se enfrenta a la necesidad de afianzar los sistemas de señalización para que incidentes de esta magnitud se detengan a tiempo.

Además, las autoridades de tránsito han anunciado una revisión de los protocolos de respuesta ante incendios sobre carretera y una asignación de recursos adicional para la modernización de los equipos de bomberos. La comunidad global no deja de cubrir noticias sobre la tragedia, pues muchos accidentes como el ocurrido en Santa Elena ponen en relieve la importancia de la negligencia y el respeto al reglamento de tránsito.

La historia del choque, registradas en vídeo con detalles de la nube de humo, escuchada a través de redes sociales y correos públicos, sigue en los titulares de la prensa local, recordando a todos la fragilidad de nuestras vidas sobre la vía. En medio de las noticias que aún no concluyen, el mensaje es claro: la vida es inmutable y la prevención, la única certeza que debemos buscar





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