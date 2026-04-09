Tragedia en Cartagena: Violencia entre hinchas deja un muerto y múltiples daños durante partido de Libertadores

Un partido de Copa Libertadores entre Palmeiras y Junior en Cartagena se vio empañado por la violencia. Enfrentamientos entre hinchas resultaron en la muerte de un seguidor, daños a vehículos y la intervención de la policía antidisturbios. Las autoridades prometen medidas drásticas.

Mientras el estadio Jaime Morón de Cartagena era el escenario de un partido de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Junior , el ambiente en las afueras se tornaba trágico: desmanes y enfrentamientos entre hinchas desencadenaron una jornada de violencia con consecuencias fatales. Los disturbios, que involucraron a aficionados del Real Cartagena y del Junior , dejaron como saldo la muerte de un seguidor del club barranquillero.

Videos impactantes registraron el momento en que la víctima caía al suelo, siendo atacada brutalmente por otros barristas que, aprovechando su vulnerabilidad, le propinaron al menos quince puñaladas con arma blanca, mientras que otro individuo arrojó una piedra. Los enfrentamientos iniciaron alrededor de las 6 de la tarde, mucho antes del inicio del partido entre el equipo brasileño y el 'Tiburón', y se prolongaron hasta cerca de las 11 de la noche, extendiendo la tensión y la preocupación en la ciudad. \Además del trágico fallecimiento, dos autobuses que transportaban a hinchas del equipo rojiblanco, y que contaban con la escolta policial, fueron objeto de ataques. A pesar de la presencia de la autoridad, los violentos lograron romper los vidrios de los vehículos e incluso pinchar las llantas de uno de ellos, mientras intimidaban a los pasajeros. Un testigo relató en su cuenta de X la experiencia vivida: “30 amigos, hinchas del común, no de barras, decidimos viajar a ver a Junior. Resumen de la ida a Cartagena: Vidrios partidos y llantas apuñaladas”. La intervención del grupo antidisturbios de la Policía Nacional fue finalmente necesaria para contener las violentas escenas que se replicaron en varios sectores de la capital de Bolívar. La falta de control y la escalada de la violencia generaron un clima de incertidumbre y temor entre la población. \Ante la gravedad de la situación, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se limitó a anunciar que se tomarían “medidas drásticas” sin ofrecer mayores detalles sobre las acciones que se implementarán para abordar la problemática. La Policía Metropolitana de Cartagena tampoco ha publicado un balance oficial de los incidentes; se espera que el general Gelver Yecid Peña Araque, en una rueda de prensa programada para el jueves, revele los detalles de los daños y las posibles medidas a tomar. Previamente al encuentro deportivo, la Policía Metropolitana había anunciado el despliegue de más de 600 efectivos para garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio Jaime Morón, reafirmando el compromiso de asegurar un ambiente seguro antes, durante y después del partido. Sin embargo, la magnitud de la violencia y la falta de control demuestran la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades





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