Tragedia en Cartagena: Violentos enfrentamientos entre barras bravas dejan un muerto tras partido de Copa Libertadores

La ciudad de Cartagena se viste de luto tras violentos enfrentamientos entre barras bravas después del partido entre Junior de Barranquilla y Palmeiras. Un joven de 22 años perdió la vida, y se reportan heridos y daños materiales. Las autoridades investigan y anuncian medidas de seguridad.

Lo que prometía ser una noche de celebración futbolística se transformó en una jornada trágica que ha sumido a Cartagena en el luto. Tras el encuentro de la Copa Libertadores entre el Junior de Barranquilla y el Palmeiras de Brasil, la ciudad amurallada fue escenario de violentos enfrentamientos entre facciones de las barras bravas , resultando en la muerte de un joven de 22 años y dejando una estela de heridas y daños materiales.

La tensión, que ya se palpaba en el ambiente, estalló en las primeras horas de la madrugada del jueves, principalmente en las inmediaciones de la Terminal de Transportes y el barrio El Pozón, zonas que se convirtieron en campos de batalla. Testigos presenciales relataron que la chispa que encendió la violencia fue el encuentro fortuito entre grupos de seguidores del Junior, que regresaban de Barranquilla, y barristas locales, lo que desató una batalla campal en la que se utilizaron piedras, palos y armas blancas. La rápida escalada de la confrontación demostró la fragilidad del orden público y la ineficacia de los protocolos de seguridad implementados.\El saldo de esta trágica noche se cuantifica en una víctima mortal, identificada como Kevin Andrés Espitia, quien sufrió una herida de arma blanca en el tórax durante una de las riñas multitudinarias. A pesar de los esfuerzos del personal médico que lo atendió, Espitia falleció poco después de ser ingresado a un centro asistencial cercano. Además del lamentable deceso, las autoridades reportaron múltiples heridos, algunos con lesiones de gravedad que requirieron atención médica especializada. Los daños materiales también fueron significativos, con establecimientos comerciales y vehículos particulares sufriendo destrozos a causa de la violencia desatada. La Policía Metropolitana de Cartagena respondió a la emergencia con un operativo que resultó en la captura de quince personas, acusadas de alterar el orden público y posesión ilegal de armas. El Comandante de la Policía Metropolitana expresó su repudio ante los hechos, calificando como inaceptable que el fútbol siga siendo un detonante de la violencia y anunciando la conformación de un equipo especial de investigación para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.\Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Cartagena manifestó su pesar por lo ocurrido y anunció la implementación de medidas urgentes para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. Entre las acciones contempladas se encuentra la revisión de los protocolos de seguridad para los traslados de hinchas en futuras fechas internacionales, con un enfoque en la identificación y mitigación de los riesgos. Asimismo, se está considerando la implementación de ley seca en zonas críticas y el aumento del pie de fuerza policial en los principales nodos de transporte, con el objetivo de evitar que estos corredores se conviertan en escenarios recurrentes de violencia. La ciudad busca, a través de estas medidas, proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad durante los eventos deportivos, al tiempo que se impulsa un mensaje contundente contra la violencia en el fútbol. La comunidad cartagenera se une en el dolor y exige justicia para Kevin Andrés Espitia, esperando que este trágico suceso sirva para promover un cambio de actitud y erradicar la violencia de los estadios y sus alrededores





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