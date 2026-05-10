Tragedia en Cucunubá:Hallan los cuerpos de cuatro mineros fallecidos en explosión de mina;mientras Colombia entra en luto por la muerte de Germán Vargas Lleras

Cuatro mineros laboraban en la mina Las Quintana cuando fallecieron tras una fuerte explosión. Las autoridades y organismos de socorro adelantan las labores de recuperación de los cuerpos. La Corte Constitucional ordena la libertad del exgobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, y la Dirección Nacional de Inteligencia rechaza supuestas acusaciones contra Abelardo de la Espriella.

Según informó el oficial, los cuatro mineros fallecieron en el punto de la emergencia luego de quedar atrapados tras una explosión en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, municipio de Cucunubá, Cundinamarca .

Los organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Subestación Cucunubá, el equipo de Salvamento Minero, el CRUE de Cundinamarca, la Policía, ambulancias de la zona y la Alcaldía municipal, continúan en el sitio realizando labores de recuperación de los cuerpos en el interior de la mina mientras se investigan las causas del suceso. Las autoridades de Cundinamarca, representadas por el delegado departamental Álvaro Eduardo Farfán Vargas, confirmaron el hallazgo de los cuerpos y señalaron que la emergencia fue reportada inicialmente por la Delegación Departamental de Bomberos.

Mientras tanto, en otro contexto, la Corte Constitucional ordena la libertad inmediata del exgobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, debido a fallas detectadas en el proceso judicial que se le imputaba. El alto tribunal amparó sus derechos fundamentales al debido proceso y a la conciencia jurídica.

Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia desmiente categóricamente señalamientos sobre un supuesto plan contra el gobernador Abelardo de la Espriella, aclarando que su misión principal es producir inteligencia estratégica destinada a apoyar las decisiones del Gobierno frente a amenazas contra el Estado o la población. En otro tema de interés, familiares, amigos y compañeros de lucha política rinden homenaje al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció a los 64 años.

Figuras como Jota Pe Hernández y Juan Lozano recordaron su legado y su destacada trayectoria política, destacando que debió aspirar al más alto cargo del país. Su muerte genera un profundo luto en la política colombiana, mientras la nación recuerda su contribución al desarrollo del país





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