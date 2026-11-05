Tragedia en El Salao: Arroyo arrastra a Ciro Oquendo y Zoe Soto Castro

Ciro Oquendo y Zoe Soto Castro desaparecieron tras ser arrastrados por el arroyo El Salao. Zoe Soto Castro narra el rescate de su sobrina Danna León mientras la búsqueda continúa.

La angustia se vivió este miércoles en las inmediaciones del arroyo El Salao cuando una creciente inesperada arrastró a Ciro Oquendo, su nieta Zoe Soto Castro y la pequeña Danna León. La familia fue sepultada por la corriente mientras intentaban cruzar, iniciando una búsqueda urgente que ha dejado a dos de los integrantes desaparecidos y a una sobreviviente con secuelas psicológicas profundas.

Testimonio del rescate y la corriente

Zoe Soto Castro relata que su abuelo, Ciro Oquendo, iba un metro adelante de ella al cruzar el cuerpo de agua, momento en el cual la corriente aún no presentaba señales de peligro inminente para los transeúntes. La pequeña Danna León, hija de Zoe Soto Castro, fue la primera en advertir la crecida y gritó a su madre que no cruzara porque el agua llegaba con fuerza.

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A pesar de las advertencias de la niña, Ciro Oquendo quedó atrapado en medio del arroyo sin tiempo para retroceder o buscar refugio en las aceras laterales. La fuerza del agua lo derribó inmediatamente, arrastrándolo junto con las niñas y la motocicleta que transportaban.

Desesperación y auxilio inmediato

La madre de la menor intentó rescatar a sus hijas y a su sobrino mientras gritaba auxilio, pidiendo ayuda a los jóvenes que laboraban en un taller cercano. Sin embargo, el caos y el pánico generaron confusión en el momento crítico, impidiendo que los transeúntes actuaran con la velocidad necesaria para salvar a los demás.

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Mientras Zoe Soto Castro lograba subir la motocicleta con ayuda de un hombre de la acera opuesta, la corriente seguía en aumento, dificultando cualquier intento de rescate. La situación dejó a Danna León traumatizada, quien constantemente pregunta si las demás niñas lograron salvarse, evidenciando el impacto emocional severo del evento.

Búsqueda de cuerpos desaparecidos

En la actualidad, un cuerpo de adulto mayor ha sido hallado arrastrado por las aguas, identificado como uno de los participantes del grupo. No obstante, la búsqueda por Zoe Soto Castro y la pequeña continúa, sin que hasta el momento se hayan logrado localizar los cuerpos de ambas desaparecidas.

Sospechas sobre el retraso en el rescate

Zoe Soto Castro manifiesta que existía tiempo suficiente para ejecutar un rescate efectivo antes de que la crecida alcanzara su máxima potencia. Critica la inacción de los presentes en el lugar, quienes no respondieron a sus gritos de auxilio en los minutos iniciales cuando el riesgo era menor.

La familia se enfrenta a la dolorosa realidad de la pérdida mientras espera noticias definitivas. El incidente pone en evidencia la peligrosidad súbita de los cursos de agua en la zona y el trauma duradero que sufren los supervivientes ante tal tragedia.