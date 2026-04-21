Tragedia en el Valle: hallan los cuerpos de dos jóvenes secuestrados mientras persiste la angustia por otros dos desaparecidos

La confirmación del asesinato de Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata tras su secuestro en Jamundí ha generado indignación. Persiste la incertidumbre sobre el destino de los otros dos jóvenes en cautiverio.

Lo que inició como una desesperada búsqueda tras el rapto masivo ocurrido en el corregimiento de Jamundí se ha transformado en una tragedia que enluta al Valle del Cauca. Durante las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata, dos de los cuatro jóvenes que habían sido secuestrados por facciones disidentes de las Farc la semana pasada.

El descubrimiento de estos restos, ambos de apenas 19 años de edad, tuvo lugar en una zona montañosa de difícil acceso. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala, lo cual confirma la brutalidad con la que fueron ejecutados antes de ser abandonados a un costado de la vía. Este doble homicidio representa un golpe devastador para sus familias y para la comunidad local, que durante días mantuvo la esperanza de verlos regresar con vida a sus hogares. Los restos mortales ya han sido trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para realizar los procedimientos forenses correspondientes, permitiendo así que sus seres queridos puedan realizar los preparativos para las honras fúnebres en medio de un ambiente de profundo dolor y reclamo de justicia. Sin embargo, la pesadilla está lejos de concluir para los habitantes de esta región. Todavía existe una incertidumbre angustiante respecto al paradero de los otros dos jóvenes que siguen en cautiverio, entre los cuales se encuentra un menor de edad. Hasta este momento, las autoridades no han proporcionado pruebas de supervivencia ni avances concretos que permitan determinar el estado de salud de estos dos ciudadanos, lo que ha elevado el nivel de miedo entre la población. El silencio institucional ha sido duramente criticado, ya que la falta de información oficial sobre las estrategias de rescate o negociaciones para liberar a los cautivos aumenta la sospecha de que el desenlace para ellos podría ser igualmente trágico. La comunidad se siente desprotegida frente a la expansión de los grupos armados ilegales que operan en los alrededores, imponiendo su ley mediante el terror, el secuestro y la violencia selectiva en contra de la juventud de la zona rural. Este suceso no constituye un episodio aislado, sino que es un síntoma claro del deterioro crítico de la seguridad en el departamento del Cauca y el Valle. La disputa territorial entre diferentes grupos al margen de la ley ha convertido el área en un escenario de confrontación constante donde la población civil es la principal víctima. Paralelamente, la región atraviesa conflictos adicionales relacionados con disputas por terrenos bajo administración de la SAE, un fenómeno que ha sido objeto de investigación por parte del Ministerio del Interior. A pesar de la gravedad de la situación, hasta el cierre de esta edición, no ha existido un pronunciamiento contundente por parte de la cúpula militar o el Gobierno Nacional respecto a operaciones de rescate efectivas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y entes internacionales han hecho un llamado urgente para que se priorice la protección de la vida, se garantice la integridad de los desaparecidos y se establezca un cese al fuego que permita aliviar la presión que sufren los ciudadanos en medio de este conflicto armado prolongado





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