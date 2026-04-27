Tragedia en fiesta de quince años: cuidador de finca es capturado por homicidio y autoflagelo

Un fin de semana de celebración en Copacabana terminó en tragedia cuando un cuidador de finca mató a un invitado durante una fiesta de quince años. Las cámaras de seguridad revelaron que el agresor se autolesionó para simular legítima defensa. La concejal Claudia Carrasquilla había alertado previamente sobre los antecedentes violentos del sospechoso.

Minuto30.com . - Lo que prometía ser un fin de semana de celebración y alegría familiar terminó en una escena de sangre y misterio. En la mañana de este domingo 26 de abril, las autoridades atendieron un extraño y fatal crimen ocurrido al interior de una finca de recreo en el municipio de Copacabana , justo cuando se llevaba a cabo una fiesta de quince años .

El trágico saldo del evento fue la muerte de uno de los asistentes y la captura del cuidador del predio, en medio de un caso que ha dado un giro inesperado gracias a las grabaciones de seguridad. De la fiesta a la tragedia Según los reportes preliminares entregados por los testigos que se encontraban en el lugar, la celebración transcurría con normalidad hasta que sobre las 9 de la mañana se desató un fuerte altercado.

Al parecer, el cuidador de la finca se enfrascó en una violenta discusión con uno de los invitados a la fiesta de quince años. La confrontación escaló rápidamente hasta que se escucharon unos disparos, quedando al asistente con heridas de extrema gravedad por arma de fuego.

En medio de la desesperación, familiares y amigos trasladaron a la víctima de urgencia hacia un centro hospitalario en el municipio vecino de Bello; sin embargo, debido a la severidad de las lesiones, el hombre llegó sin signos vitales. El perturbador hallazgo en las cámaras de seguridad Según contaron testigos, tras el ataque, los mismos asistentes a la fiesta alertaron a la Policía Nacional, quienes llegaron al predio en Copacabana y procedieron con la captura del cuidador.

El sospechoso presentaba una lesión en uno de sus pies, argumentando inicialmente que había sido producto de un forcejeo y un ataque por parte de la víctima mortal. No obstante, la coartada del celador se habría desmoronado rápidamente. Las labores de investigación arrojaron un detalle escalofriante: El 'autoflagelo': Al revisar las cámaras de seguridad del circuito cerrado de la finca, habrían evidenciado que, tras cometer el homicidio, el agresor presuntamente se autolesionó en el pie de manera intencional.

Su objetivo habría sido alterar la escena del crimen e intentar hacer pasar la situación como un caso de legítima defensa ante las autoridades. Un desenlace fatal que ya había sido advertido El crimen ha generado gran indignación, especialmente porque, según versiones extraoficiales, esta tragedia podría haberse evitado. Fuentes cercanas al caso indican que el agresor ya acumulaba varias denuncias ciudadanas por comportamientos violentos e irregulares.

De hecho, este preocupante panorama ya había sido puesto sobre la mesa en días previos por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien habría alertado a las autoridades competentes sobre la peligrosidad y los antecedentes de esta persona. Actualmente, el capturado se encuentra bajo custodia policial, recibiendo también atención médica por la lesión autoinfligida, y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Deberá responder no solo por el delito de homicidio, sino posiblemente por alteración de material probatorio y falsa denuncia. Denuncia de Claudia Carrasquill





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