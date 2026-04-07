Tragedia en Ibagué: Accidente de autobús deja seis muertos y múltiples heridos

Un accidente de autobús de la empresa Coomotor en la variante de Ibagué ha resultado en seis muertes y 19 heridos. Las autoridades investigan las causas y brindan asistencia a los afectados.

El trágico accidente de un autobús de la empresa Coomotor , ocurrido en la madrugada de este martes en la variante de Ibagué , ha cobrado proporciones cada vez más lamentables. Las últimas actualizaciones oficiales elevan el número de víctimas mortales a seis, mientras que la cifra de heridos ha alcanzado los diecinueve.

La Gobernación del Tolima, actuando a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, puso en marcha los protocolos de emergencia tras el fatídico siniestro vial, que tuvo lugar en la carretera nacional Ibagué–Bogotá, específicamente en la glorieta de Payandé. El incidente consistió en el volcamiento lateral de un autobús de transporte intermunicipal, perteneciente a la empresa Coomotor, el cual transportaba a más de 27 pasajeros y cubría la ruta Medellín–Florencia, con una parada programada en Ibagué. El equipo de rescate, las autoridades de tráfico, el personal de la concesionaria vial y los equipos de atención médica, trabajando en conjunto con la Administración Departamental, desplegaron de inmediato su capacidad operativa para atender la emergencia. Su objetivo fue garantizar la atención médica de los afectados y normalizar el flujo vehicular en la zona, según las palabras de Miguel Bermúdez, director Operativo de Tránsito del Tolima.\La normalización del tránsito en el corredor vial se ha logrado después de que la vía permaneciera cerrada durante aproximadamente cuatro horas. No obstante, las autoridades continúan instando a los conductores a conducir con extrema precaución y a seguir atentamente las indicaciones del personal de control. El director Bermúdez informó que ya se ha solicitado a la Superintendencia de Transporte que inicie una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en verificar los resultados de las pruebas de alcoholemia realizadas, evaluar las condiciones físicas de los conductores involucrados y confirmar si se cumplía con la normativa que exige la disponibilidad de dos conductores para cubrir el trayecto, un aspecto crucial para garantizar la seguridad de los pasajeros. \La identificación oficial de las seis personas que perdieron la vida en este lamentable suceso aún está pendiente, mientras que los heridos reciben atención médica en el Hospital Federico Lleras Acosta y la Clínica Asotrauma de Ibagué. Las autoridades están trabajando arduamente para determinar las causas exactas del accidente y para ofrecer el apoyo necesario a las familias de las víctimas y a los heridos. La comunidad local se encuentra consternada por la magnitud de la tragedia, y se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las circunstancias que llevaron a este fatal accidente. El compromiso de las autoridades es seguir trabajando para garantizar la seguridad vial y prevenir futuros incidentes similares. La colaboración entre las diferentes entidades y la implementación de medidas preventivas son esenciales para mitigar el riesgo de accidentes y proteger la vida de los ciudadanos. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las próximas horas sean cruciales para determinar los próximos pasos a seguir y para brindar el apoyo necesario a los afectados por esta lamentable tragedia





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