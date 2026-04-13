Tragedia en Institución: Funcionaria Muere en Intento de Fuga, Exigencias de Justicia y Seguridad

La muerte de Karely Merlano, esposa del periodista de RCN, durante un intento de fuga en la institución donde trabajaba, desata un debate sobre seguridad y negligencia en centros de protección de menores. La familia exige justicia y revisión de protocolos.

En medio de un intento de fuga, Karely Merlano, esposa del periodista de RCN, perdió la vida. El trágico suceso ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de revisar las condiciones de seguridad en las instituciones dedicadas a la protección de menores .

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron dentro de la institución donde Karely trabajaba, dedicada a una labor social compleja. Karely, de 48 años, había dedicado gran parte de su vida a este trabajo, una vocación que su esposo describe como marcada por el compromiso y la empatía.

El periodista, visiblemente afectado por el dolor, expresó su pesar y recordó a su compañera de vida. “Mi esposa era una mujer buena, una mujer trabajadora, una mujer que amaba a sus hijos, que amaba el hogar”, manifestó, enfatizando la calidad humana de la víctima.

El relato de Cabarcas revela que la tragedia no fue un hecho aislado. El periodista denunció que existían antecedentes de riesgo que no fueron atendidos a tiempo. “Sabían que esos jóvenes representaban peligro para la vida de ella, puesto que ya se había presentado una situación en donde habían intentado intoxicarla”, afirmó, encendiendo las alarmas sobre las deficiencias en las medidas de seguridad.

Esta denuncia ha generado un debate sobre la negligencia y la falta de protocolos adecuados para proteger a los trabajadores en instituciones con altos niveles de riesgo. El caso pone de relieve la importancia de implementar medidas preventivas y garantizar un entorno seguro para el personal que labora en estos centros.

La seguridad de los trabajadores y el bienestar de los menores tutelados deben ser prioridades fundamentales.





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