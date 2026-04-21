Tragedia en Ipiales: Tres soldados asesinados en ataque con drones por grupos armados

Tres soldados profesionales fueron asesinados en un ataque con explosivos lanzados desde drones en Ipiales, Nariño, por parte de la estructura Comandos de Frontera.

El Ejército Nacional de Colombia ha confirmado recientemente un trágico suceso ocurrido en el departamento de Nariño , donde tres soldados profesionales perdieron la vida tras un ataque perpetrado con drones. Los uniformados, quienes se encontraban adscritos al Grupo Mecanizado José María Cabal, fueron blanco de artefactos explosivos lanzados desde el aire mientras cumplían con sus labores de patrullaje y vigilancia en zona rural del municipio de Ipiales .

Este ataque marca un punto de inflexión en la preocupante escalada de violencia que utiliza nuevas tecnologías bélicas para atentar contra la integridad de la fuerza pública, dejando además a otros dos uniformados gravemente heridos, quienes debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales de mayor complejidad en la ciudad de Pasto para recibir atención especializada. Las víctimas fatales de este cobarde atentado han sido identificadas por las autoridades como Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado, jóvenes militares que entregaron su vida en cumplimiento de su deber institucional. Según las primeras investigaciones llevadas a cabo por las unidades de inteligencia militar, la responsabilidad de este acto criminal recae directamente sobre el grupo armado organizado residual (GAO-r) autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, específicamente la facción conocida como Estructura Comandos de Frontera. Este grupo criminal tiene una presencia histórica y violenta en las zonas rurales de Ipiales, donde compite por el control territorial y las rutas de economías ilícitas, poniendo en constante riesgo a la población civil y a los miembros del Ejército que custodian la zona. Ante la gravedad de los hechos, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su absoluto rechazo y condenó enérgicamente el asesinato de los uniformados. A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de la cartera de defensa expresó: Lamento profundamente el asesinato de nuestros soldados profesionales Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado. A sus familias, compañeros y seres queridos, toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento en este momento de dolor. Su sacrificio honra el compromiso de quienes defienden la vida y la seguridad de Colombia. El Ministerio de Defensa ha ordenado el despliegue de tropas adicionales en la región con el objetivo de intensificar la búsqueda de los responsables y desmantelar las capacidades operativas de esta estructura criminal, reiterando que la lucha contra el terrorismo no se detendrá a pesar de las adversidades y de las tácticas empleadas por estos grupos al margen de la ley que utilizan drones para perpetrar actos de guerra desmedida contra el Estado y sus representantes en el territorio nacional





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