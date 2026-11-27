La muerte de tres niños Wayuu en Manaure reitera la urgencia de supervisión en jagüeyes de La Guajira tras altas temperaturas.

Tres hermanos de la comunidad indígena Wayuu de Ishoshimana, ubicada en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, han perdido la vida tras ahogarse en un jagüey conocido localmente como El Pozo. La tragedia ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando los menores ingresaron a las aguas para refrescarse ante las elevadas temperaturas registradas en la región.

Causas del Ahogamiento en El Pozo

Las primeras versiones indican que los niños entraron al pozo de la ranchería con la intención de refrescarse ante las altas temperaturas. Posteriormente, al parecer, uno de los niños habría tenido problemas dentro del agua, por lo que los otros dos hermanos intentaron auxiliarlo; fue en ese momento que los tres habrían perdido la vida. La intervención espontánea de los hermanos mayores, que buscaron ayudar al menor, terminó en una pérdida múltiple que ha conmocionado a la comunidad.

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Respuesta de Autoridades y Comunidad

Una vez se conoce la desaparición de los menores de edad, la comunidad wayuu se organizó e inició la búsqueda de los hermanos. Sobre las 4:30 p.m. del miércoles fueron hallados los cuerpos de dos de ellos, mientras que el tercero, que sería el de la niña, fue encontrado sobre las 7:00 p.m. La rapidez de la respuesta comunitaria contrasta con la gravedad de los hechos, evidenciando la solidaridad local frente a emergencias.

De los niños se conoce que tenían 13, 10 y 8 años, mientras que en el operativo de rescate, las autoridades confirmaron que participaron los bomberos, funcionarios de la Personería y la Secretaría de Gobierno de Manaure, y representantes de las dependencias de Asuntos Indígenas del municipio y de la gobernación de La Guajira. La coordinación entre el sector civil y los organismos de seguridad permitió localizar a las víctimas en tiempos récord.

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Antecedentes Históricos y Llamados a la Prevención

Un caso similar se registró el pasado 29 de octubre, en la comunidad wayuu Kaspotchi, donde un niño de ocho años murió luego de entrar a un jagüey con otros menores de edad, mientras los adultos participaban en una ceremonia funeraria. En esa misma emergencia, la comunidad logró rescatar con vida a otro menor de edad que también se estaba ahogando. Estos incidentes recurrentes subrayan la vulnerabilidad de la población infantil en zonas con acceso a fuentes de agua naturales no supervisadas.

Ante este tipo de hechos, las autoridades han reiterado el llamado a los padres a no dejar solo a los niños y mantener la vigilancia si ingresan a cuerpos de agua para evitar que tragedias como estas se repitan. La necesidad de supervisión constante se presenta como la medida más efectiva para prevenir nuevas víctimas en la región.