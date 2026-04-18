Tragedia en La Macarena: Excompañero sentimental asesina a tres mujeres y hiere a un hombre

Un brutal ataque con arma blanca en La Macarena, Meta, ha dejado consternada a la comunidad. Tres mujeres de una misma familia fueron halladas muertas en su vivienda y un hombre resultó herido. Las autoridades señalan al exnovio de una de las víctimas como el principal sospechoso.

La tranquilidad del municipio La Macarena , ubicado en el departamento del Meta , se vio brutalmente sacudida por un horrendo suceso ocurrido el pasado jueves 16 de abril. La noticia de una masacre que segó la vida de tres mujeres pertenecientes a una misma familia y dejó a un hombre gravemente herido, ha sumido a los habitantes en un profundo estado de consternación y dolor.

Las víctimas mortales han sido identificadas como Pracedis Calderón Andrade, de 68 años, y sus hijas, Arelys Monje Calderón, de 27 años, y Bersy Monje Calderón, de 37 años. Los cuerpos sin vida fueron descubiertos en la vivienda familiar, ubicada en la vereda Alto Morichal, una zona rural de La Macarena, presentando múltiples y desgarradoras heridas provocadas por arma blanca. La comunidad se pregunta cómo un acto de tanta crueldad pudo tener lugar en su pacífico entorno. Las primeras versiones de los hechos apuntaban a que una riña en la residencia de las víctimas desencadenó la tragedia, y que el responsable directo de este brutal ataque sería la expareja sentimental de una de ellas. Sin embargo, un testimonio crucial aportado por el único sobreviviente ha arrojado luz sobre los detalles de este lamentable suceso. José Tiberio Muñoz Leiton, de 31 años, el hombre que resultó herido en el ataque, relató a las autoridades policiales cómo se desarrollaron los eventos que culminaron en el triple asesinato. Según la información filtrada a medios nacionales, la violenta escena se desató después de una cena compartida en la casa de un vecino de la vereda. A esta reunión habían sido invitados José Tiberio Muñoz Leiton y Bersy Monje Calderón, junto a otras personas. Al finalizar la velada, José Muñoz ofreció llevar a Bersy a su casa en motocicleta. Fue en el trayecto cuando se encontraron con Enilson Toledo, identificado como el excompañero sentimental de Bersy. La presencia de Bersy con otro hombre habría desatado la furia de Enilson, quien, en un arrebato de celos y violencia, comenzó a atacarlos indiscriminadamente con un machete. Las heridas infligidas a José Muñoz fueron severas, pero logró huir hacia una finca cercana para solicitar ayuda, siendo posteriormente trasladado por un vecino al hospital de La Macarena. Tras recibir atención médica, y con la urgencia de saber qué había ocurrido, se dirigió junto a un vecino a la residencia de Bersy, donde descubrieron la aterradora escena de los cuerpos sin vida de Bersy, su hermana y su madre. Tras el hallazgo, las autoridades fueron alertadas de inmediato. José Muñoz, aún conmocionado, proporcionó a la Policía el relato de los hechos, señalando a Enilson Toledo, la expareja de Bersy, como el principal y único sospechoso de la masacre. En respuesta a la gravedad del suceso, la secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género, Lorena Alexandra Ramos Ortiz, confirmó que se activó de manera inmediata la articulación institucional con la Alcaldía Municipal y la Policía del Meta. El objetivo principal es garantizar que la ruta de atención para casos de violencia contra la mujer se haya desarrollado de manera correcta y que se brinde el apoyo necesario a las familias afectadas. La funcionaria enfatizó que, hasta el momento, no se habían registrado denuncias previas de violencia basada en género contra ninguna de las víctimas, lo cual añade un componente de preocupación adicional a la investigación. Sin embargo, la naturaleza de los hechos y el posible móvil detrás del ataque, que apuntan a dinámicas de control y celos en la relación que sostenían Bersy y Enilson, son ahora el foco principal de las indagaciones de las autoridades para esclarecer completamente este trágico evento y llevar al responsable ante la justicia. La comunidad espera respuestas y medidas contundentes que eviten que hechos de esta naturaleza se repitan en La Macarena





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Masacre La Macarena Meta Violencia De Género Homicidio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Triple feminicidio fue perpetrado en La Macarena, MetaLas autoridades tienen en la mira a un sospechoso, quien para la madrugada de los hechos, llegó a un centro asistencial con varias heridas de arma blanca y tres celulares.

Read more »

Hombre mata a machete a su pareja, a su cuñada y a su suegra dentro de una viviendaLas autoridades adelantan investigaciones por el asesinato de tres mujeres de una misma familia, ocurrido este jueves 16 de abril en el municipio de La Macarena, sur del Meta.

Read more »

Hombre mató a machete a su pareja, a su cuñada y a su suegra dentro de una viviendaLas autoridades adelantan investigaciones por el asesinato de tres mujeres de una misma familia, ocurrido este jueves 16 de abril en el municipio de La Macarena, sur del Meta.

Read more »

Ataque en La Macarena: tres mujeres asesinadas y un hombre heridoUn trágico suceso en zona rural de La Macarena, Meta, resultó en el asesinato de tres mujeres y un hombre herido. Las autoridades investigan al excompañero sentimental de una de las víctimas como principal sospechoso. El ataque ocurrió en la vereda Alto Morichal, donde un sujeto habría agredido a las víctimas con un arma cortopunzante.

Read more »

Tragedia en La Macarena: Presunto femicidio múltiple por ataque de celos.Un hombre es señalado de asesinar a su esposa, suegra y cuñada en La Macarena, Meta, presuntamente tras un ataque de celos al ver a su esposa en una motocicleta con otro hombre. Un sobreviviente relata el brutal ataque inicial.

Read more »

Habla el sobreviviente a la masacre en La Macarena, Meta: logró escapar del agresor en medio de ataque con macheteEl presunto responsable asesinó a su expareja, a su cuñada y a su suegra dentro de una vivienda.

Read more »