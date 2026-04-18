Tragedia en La Macarena: Presunto femicidio múltiple por ataque de celos.

Un hombre es señalado de asesinar a su esposa, suegra y cuñada en La Macarena, Meta, presuntamente tras un ataque de celos al ver a su esposa en una motocicleta con otro hombre. Un sobreviviente relata el brutal ataque inicial.

Un terrible acto de violencia sacudió la vereda Alto Morichal, en La Macarena , Meta , donde un hombre, identificado como José Tiberio Muñoz Leiton, de 31 años, presuntamente asesinó a su esposa, su suegra y su cuñada, además de agredir a un sobreviviente. Los hechos, según las primeras versiones entregadas a las autoridades y divulgadas por el diario EL TIEMPO, habrían desencadenado por un aparente motivo de celos.

Muñoz Leiton habría regresado a casa de su esposa, Bercy Monje Calderón, en compañía de un vecino, tras asistir a una cena. En el trayecto, se encontraron con Flaco Enilson Toledo, esposo de Bercy Monje. De acuerdo con el relato del vecino, Toledo habría desatado un ataque con machete contra ambos hombres.

En medio de la agresión, el vecino logró escapar en la motocicleta y buscar ayuda en una finca cercana, sufriendo varias heridas abiertas. Posteriormente, fue trasladado al hospital de La Macarena para recibir atención médica.

Horas más tarde, al llegar a la residencia de las mujeres, las autoridades encontraron sin vida a Belcy Monje Calderón y a su hermana Arelys Monje Calderón, de 37 y 27 años respectivamente, así como a su madre, Pracedis Calderón Andrade, de 68 años. La escena fue reportada de inmediato a la junta de acción comunal, quienes a su vez informaron a los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en Meta.

Los cuerpos fueron trasladados al área urbana para las correspondientes inspecciones técnicas y labores de investigación.

La Secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género, Lorena Alexandra Ramos Ortiz, anunció la inmediata articulación institucional con la Alcaldía Municipal y la Policía del Meta para verificar la ruta de atención, los actos urgentes y ejercer veeduría en este caso.

Fuentes de la Secretaría de la Mujer indicaron que, según información preliminar, no existían denuncias previas ni medidas de protección activas relacionadas con las víctimas. Sin embargo, se ha establecido que una de las víctimas mantenía una relación sentimental con el presunto agresor, y que el móvil podría estar vinculado a dinámicas de control y celos en el contexto de dicha relación, aspectos que están siendo investigados.

A pesar de la escalofriante naturaleza de este suceso, cifras del Observatorio de Mujer y Género de la Fiscalía en Meta muestran una tendencia a la baja en los casos de violencias basadas en género. En 2024 se registraron 64 casos, cifra que disminuyó a 35 en 2025 (una reducción del 45,3%) y 7 casos en lo que va de 2026. Si bien estos datos sugieren avances en prevención y atención, hechos como este subrayan la urgente necesidad de fortalecer y profundizar las estrategias de abordaje en todos los territorios





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