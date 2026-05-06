Tragedia en Magangué: Enfermera muere al intentar salvar a su padre durante atentado

Un ataque sicarial en el municipio de Magangué dejó como saldo la muerte de la enfermera Neris Rodríguez Menco y dejó gravemente herido a su padre, objetivo del atentado.

La tranquilidad del casco urbano del municipio de Magangué , en el departamento de Bolívar , se vio brutalmente interrumpida este martes 5 de mayo por un acto de violencia sin precedentes que ha dejado a la comunidad sumida en el dolor y la consternación.

Lo que comenzó como una tarde ordinaria terminó en una tragedia familiar cuando un ataque coordinado, presumiblemente dirigido contra un ciudadano, resultó en la muerte prematura de una profesional de la salud y dejó a otra persona luchando por su vida en un centro asistencial. El suceso ha puesto nuevamente sobre la mesa la preocupante situación de seguridad que atraviesa la región, donde los sicarios actúan con una impunidad que aterra a los residentes locales, transformando espacios domésticos en escenas de crímenes sangrientos.

Los hechos se desarrollaron en el sector de Villa Marcela, una zona cercana al barrio Nueva Colombia. Según los relatos recopilados por las autoridades y testigos presenciales, el señor Carmelo José Rodríguez Barrios, de 54 años, se encontraba descansando en la terraza de su residencia, un espacio común para el esparcimiento en las tardes calurosas de la zona. En ese momento, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta irrumpieron en la escena de manera agresiva.

Sin mediar palabra alguna, el sujeto que viajaba como parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra Rodríguez Barrios, quien cayó herido al instante. La frialdad del ataque y la precisión de los disparos sugieren una planificación previa, indicando que los agresores tenían un objetivo claro y específico en mente. En medio de este escenario caótico, apareció la figura de Neris Mercedes Rodríguez Menco, hija de la víctima y enfermera de profesión.

Neris acababa de terminar su jornada laboral en la clínica donde prestaba sus servicios y se había dirigido a la casa de sus padres para descansar y compartir tiempo en familia. Al escuchar las detonaciones y percatarse de que su padre había sido atacado, la joven reaccionó con un instinto de protección y valentía admirable, intentando detener al sicario para evitar que continuara con la agresión o para salvar a su progenitor.

Lamentablemente, en medio de la confusión y la violencia del momento, Neris también resultó gravemente herida, convirtiéndose en una víctima colateral de un crimen que no le pertenecía, sacrificando su vida en un intento desesperado por proteger a su padre. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital La Divina Misericordia de Magangué, donde el equipo médico luchó intensamente por estabilizar sus signos vitales.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos heroicos del personal de salud, se confirmó el fallecimiento de Neris Mercedes Rodríguez Menco. Su muerte ha generado una ola de indignación en el sector salud y en la ciudadanía en general, ya que se trataba de una mujer dedicada al cuidado de los demás, cuya vida fue arrebatada en un acto de salvajismo absoluto.

Por otro lado, el señor Carmelo José Rodríguez Barrios permanece bajo atención especializada en la unidad de cuidados intensivos, con un pronóstico médico reservado que mantiene a su familia y amigos en una angustiosa espera, mientras se recupera de las heridas sufridas en el atentado. Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional de Bolívar reaccionó de manera inmediata activando el denominado plan candado en todas las Zonas de Atención y puntos estratégicos del municipio.

Esta medida busca restringir la movilidad de vehículos sospechosos y localizar a los responsables del atentado mediante operativos de registro y control en las salidas de la ciudad. Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores señalan que el objetivo principal del ataque era el señor Rodríguez Barrios, aunque aún no se han establecido los motivos exactos que llevaron a los sicarios a perpetrar este crimen.

La comunidad de Magangué exige ahora que las autoridades no den descanso hasta que los culpables sean capturados y procesados, esperando que este trágico evento no sea solo una cifra más en las estadísticas de violencia regional, sino un motor para mejorar la seguridad ciudadana





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