Tragedia en Medellín: Ataque Sicarial Deja un Policía y Dos Civiles Muertos

Un violento enfrentamiento en el centro de Medellín cobró la vida de un policía y dos civiles. Las autoridades identifican a Hamilton Santa Aguirre y investigan la disputa territorial.

Una noche violenta sacudió el centro de Medellín cuando un ataque sicarial coordinado dejó un balance fatal de tres personas fallecidas y otra herida de gravedad. La agresión, registrada en la madrugada del miércoles, ocurrió específicamente en la zona de la Estación Villa, un punto estratégico del casco urbano de la capital antioqueña. Las autoridades confirmaron la muerte del oficial Hamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien prestaba servicios en la Estación Candelaria.

Desarrollo del Enfrentamiento en Estación Villa

Los hechos comenzaron a las 12:10 a.m. cuando los centros de mando recibieron múltiples reportes de detonaciones explosivas en la zona céntrica. Como respuesta inmediata, varias patrullas policiales se desplazaron hacia el lugar indicado por los testigos presenciales. Al arribar al sector, los uniformados observaron a varios individuos vestidos con prendas oscuras, quienes se movilizaban a bordo de dos motocicletas.

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Se desató una persecución inmediata entre los agentes y los sujetos sospechosos. Durante el movimiento, los agresores dispararon de forma repetida contra los vehículos oficiales. Uno de los proyectiles impactó al conductor de una de las motos policiales, quien perdió el control de su unidad y cayó al suelo. La fuerza del golpe y los disparos posteriores requerían atención médica urgente para los involucrados en el choque.

Víctimas y Respuesta Hospitalaria

El policía lesionado fue trasladado de urgencia al hospital San Vicente Fundación. Aunque los galenos del centro médico implementaron todas las medidas de estabilización posibles, las heridas eran de tal magnitud que el oficial no pudo sobrevivir. El agente Hamilton Andrés Santa Aguirre, quien había iniciado su carrera en la institución hace siete años y 43 días, presentó un impacto de bala en la cabeza durante la inspección forense de su cuerpo.

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Simultáneamente, otra patrulla policial trasladó a dos hombres heridos para que recibieran atención en la Policlínica Municipal. Uno de estos ciudadanos falleció en la sala de reanimación del servicio de urgencias, a pesar de los esfuerzos de los médicos. El otro civil herido fue ingresado en estado crítico al San Vicente Fundación, donde se determinó que sufría muerte cerebral debido a un impacto de bala en la cabeza.

Identificación y Perfiles de los Falecidos

En el lugar donde se inició el tiroteo, los cuerpos de seguridad levantaron el cadáver de una tercera víctima civil. Las características físicas de los fallecidos han sido documentadas para facilitar su identificación. Uno de los hombres sin identificar tenía entre 45 y 50 años, medía aproximadamente 1,60 metros de estatura y vestía una camisa de cuadros rojos y blancos, pantalón negro y zapatos negros. Presentaba múltiples disparos en la cabeza y el torso.

La otra víctima civil sin identificar era una persona de tez trigueña y tenía una pierna amputada. Este ciudadano también había ingresado a un centro hospitalario en condiciones terminales. Las autoridades han indicado que uno de los civiles muertos contaba con varios antecedentes delictivos previos, lo que podría ser relevante para entender su involucramiento en la zona de conflicto.

Posiciones Oficiales y Próximas Medidas

El alcalde de Medellín, Hugo Gutiérrez, emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida del oficial Santa Aguirre. El mandatario afirmó rotundamente que la administración no descansaría hasta desmantelar la estructura criminal responsable de este ataque. Gutiérrez también reveló que el incidente tiene como origen probable un enfrentamiento entre estructuras criminales que disputan el dominio territorial en esa sección de la ciudad.

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Actualmente, los equipos de investigación y el operativo desplegado por la estación Candelaria están avanzando en la recolección de evidencias. Los resultados preliminares ya han permitido el decomiso de varias motocicletas y otros elementos utilizados durante la agresión. Las fuerzas del orden continúan rastreando el paradero de los agresores, quienes según los reportes iniciales, podrían haber resultado heridos durante la persecución.