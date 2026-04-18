Tragedia en Mina de Paipa: Un Minero Muerto, Otro Herido y Mina Suspendida por Incumplimiento de Seguridad

Un accidente en una mina de carbón en Paipa resultó en la muerte de un trabajador y un herido. Se descubrió que la mina operaba bajo una medida de suspensión vigente de la Agencia Nacional de Minería debido a graves incumplimientos de seguridad.

Un trágico suceso sacudió el municipio de Paipa el pasado viernes 17 de abril, cuando un accidente en una mina de carbón cobró la vida de un trabajador y dejó a otro gravemente herido. La emergencia, que se inició cerca de las 3:50 p.m., activó de inmediato un despliegue masivo de organismos de socorro y autoridades locales, quienes trabajaron incansablemente durante más de cuatro horas en un arduo operativo de rescate.

La alerta temprana, emitida por habitantes de la zona, permitió una respuesta rápida de la Alcaldía de Paipa, entidad que tomó el mando de las acciones institucionales y operativas en el sitio del siniestro. Al llegar a la bocamina, los primeros equipos de respuesta confirmaron la magnitud del incidente y comenzaron las labores de remoción de escombros y material para intentar localizar a los mineros atrapados. En esta fase inicial, la solidaridad del sector minero cercano se hizo patente, con otros trabajadores aportando su esfuerzo y conocimiento para agilizar la búsqueda. Los esfuerzos coordinados pronto dieron frutos parciales. Uno de los mineros atrapados fue localizado y, según el reporte oficial, se encontraba estable, aunque presentaba una posible fractura en su pierna derecha. Fue atendido de urgencia en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, en el casco urbano de Paipa, para recibir la atención médica especializada que requería. Sin embargo, la situación para el segundo minero resultó fatal. Cerca de las 7:00 p.m., los rescatistas lograron confirmar el hallazgo de su cuerpo. Lamentablemente, al momento de la extracción, ya no presentaba signos vitales. El equipo especializado de Salvamento Minero de Nobsa, adscrito a la Agencia Nacional de Minería, fue fundamental en las labores de búsqueda del segundo trabajador, reforzando las tareas dentro del socavón. La presencia de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional en la zona fue crucial para la coordinación logística y la garantía de seguridad de toda la operación de rescate. Sin embargo, un hecho de gravedad mayor salió a la luz durante la inspección técnica posterior al accidente. Se constató que la mina donde ocurrió el trágico evento contaba con una medida de suspensión vigente, impuesta por la Agencia Nacional de Minería. Esta suspensión se debió a reiterados incumplimientos de las condiciones de seguridad necesarias para la operación minera, lo que plantea serias interrogantes sobre la continuidad de las actividades en dicho lugar a pesar de las advertencias previas. La investigación sobre las causas exactas del accidente y las responsabilidades correspondientes ha iniciado, y se espera que arroje luz sobre cómo un yacimiento con una orden de suspensión vigente pudo seguir operando y provocar esta lamentable pérdida humana





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