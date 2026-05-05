Tragedia en mina de Sutatausa deja 9 mineros fallecidos y 6 sobrevivientes

Una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, en Sutatausa, Cundinamarca, causó la muerte de 9 trabajadores y dejó 6 supervivientes. Las autoridades investigan la acumulación de gases como posible causa del accidente.

El pasado lunes 4 de mayo, en horas de la tarde, se registró una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca .

El trágico suceso dejó un saldo de 9 mineros fallecidos y 6 supervivientes, quienes recibieron atención médica en el Hospital Regional de Ubaté. Tres de los trabajadores que lograron salir con vida lo hicieron por sus propios medios, mientras que los demás fueron rescatados por equipos de emergencia. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Según las primeras investigaciones, la causa de la explosión estaría relacionada con la acumulación de gases en el interior de la mina. Los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros. La Agencia Nacional de Minería informó que había realizado una visita técnica a la mina el pasado 9 de abril, donde se emitieron recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, el accidente ocurrió menos de un mes después. El Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería fueron activados inmediatamente para atender la emergencia.

Además, unidades de la Cruz Roja se desplazaron hasta el lugar para brindar apoyo psicosocial a las familias afectadas. Este trágico evento ha generado una gran conmoción en la región y ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en las actividades mineras para evitar futuras tragedias





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