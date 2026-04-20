Tragedia en Nariño: Ataque de disidencias deja tres soldados muertos y dos heridos

Tres militares perdieron la vida y dos resultaron heridos tras una emboscada de disidentes en zona rural de Ipiales, Nariño, en medio de una compleja crisis de seguridad nacional.

La región de Nariño se encuentra sumida en una profunda conmoción tras un ataque criminal que ha dejado un saldo trágico de tres soldados asesinados y dos más gravemente heridos. El Comando de la Brigada 23, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional , confirmó que el atentado fue ejecutado por facciones de las disidencias de grupos armados que operan en la zona rural del municipio de Ipiales.

Según el reporte oficial, los uniformados se encontraban adelantando operaciones de control territorial cuando fueron sorprendidos por una emboscada planificada por estructuras criminales que buscan desestabilizar la seguridad en el suroccidente del país. Este suceso se suma a una reciente escalada de violencia en varias zonas rurales, evidenciando la persistente amenaza de estos grupos al margen de la ley que utilizan artefactos explosivos de manera indiscriminada, una práctica que las Fuerzas Militares han rechazado de manera categórica. El Ejército Nacional, a través de un comunicado oficial, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los soldados fallecidos, reiterando su compromiso indeclinable con la protección de la población civil y la soberanía nacional. Los altos mandos militares han ordenado la intensificación de las operaciones ofensivas en el departamento de Nariño con el fin de localizar a los responsables intelectuales y materiales de esta masacre. Asimismo, se ha reforzado el despliegue de tropas en el área para evitar nuevos ataques y garantizar que los autores de este crimen enfrenten el peso de la justicia colombiana. La situación en el departamento sigue siendo tensa, mientras los organismos de control y las fuerzas de seguridad evalúan nuevas estrategias para contener el avance delictivo de estos grupos ilegales en zonas estratégicas fronterizas. Este trágico incidente en Nariño ocurre en un contexto nacional complejo, marcado por una ola de violencia que se extiende por diversas regiones, incluyendo los recientes enfrentamientos en la zona del Catatumbo, donde operaciones militares lograron neutralizar a varios insurgentes del ELN. Paralelamente, el país observa con preocupación una crisis de seguridad urbana en ciudades como Bogotá, donde la falta de garantías en el sistema de transporte masivo TransMilenio y el aumento de los índices de criminalidad en espacios públicos han generado una ola de indignación ciudadana. La convergencia de estos hechos, sumada a escándalos de corrupción en la gestión de regalías que afectan el desarrollo de las regiones, plantea un panorama desafiante para las instituciones del Estado. La sociedad civil, al igual que los familiares de las víctimas, exige resultados contundentes y una justicia pronta que logre frenar la degradación de la seguridad, evitando que la violencia se convierta en la norma en los territorios más golpeados por el conflicto armado y la criminalidad organizada





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