Cuatro niños resultaron gravemente heridos en Nariño al estallar una mina antipersonal mientras jugaban cerca de sus casas. El Ejército Nacional realizó una evacuación urgente mientras las autoridades señalan a grupos armados ilegales por la contaminación del territorio con explosivos.

La tragedia sacudió al municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño , cuando una jornada de juego infantil terminó en un evento devastador. Cuatro menores, cuyas edades oscilan entre los seis y los doce años, sufrieron heridas de gravedad tras activar accidentalmente una mina antipersonal mientras se encontraban cerca de sus hogares.

Este suceso ha generado una ola de indignación y preocupación a nivel nacional, reavivando el debate sobre los riesgos mortales que enfrentan las comunidades rurales debido a la presencia de artefactos explosivos instalados por grupos al margen de la ley. La respuesta militar no se hizo esperar; el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, informó que, ante la urgencia de la situación, el Ejército Nacional desplegó una operación humanitaria inmediata. A través del batallón de helicópteros de maniobra y movilidad número tres, se dispusieron dos aeronaves para realizar una evacuación aeromédica de urgencia, trasladando a los niños primero hacia centros asistenciales en Tumaco y posteriormente a la ciudad de Cali, donde reciben atención médica especializada de alta complejidad. El parte médico es desalentador y refleja la brutalidad de estos artefactos. Especialistas han advertido que el estado de salud de dos de los menores es crítico, con un riesgo elevado de sufrir la amputación de sus extremidades inferiores. La comunidad médica y las autoridades trabajan incansablemente para salvar las piernas de los pequeños, mientras la familia atraviesa momentos de profunda angustia. El coronel Morales expresó el dolor institucional que embarga a las fuerzas militares y subrayó que los niños jamás deben ser víctimas colaterales de un conflicto armado que parece no dar tregua. El alto mando militar fue enfático al señalar que la instalación de minas en zonas frecuentadas por civiles es una violación flagrante a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, calificando el hecho como un acto absolutamente inaceptable que merece el rechazo absoluto de toda la sociedad colombiana. Las investigaciones preliminares apuntan a la responsabilidad directa de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, específicamente la estructura Alfonso Cano, que opera en la zona y habría minado indiscriminadamente el terreno donde ocurrió el siniestro. Este incidente no es un caso aislado, ya que el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) ha reportado un incremento alarmante en las víctimas por minas antipersonal en el último año. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, se contabilizaron 84 víctimas, una cifra superior a las 68 registradas en el periodo inmediatamente anterior. La situación es compleja, similar a las crisis de desplazamiento forzado vistas en otras regiones del país como Briceño, Antioquia. Pese a este panorama sombrío, el Ejército Nacional ha enviado un mensaje de resiliencia y compromiso a los habitantes de Olaya Herrera, asegurando que mantendrán su presencia para proteger a las familias y trabajar por un entorno donde los menores puedan crecer en paz, alejados de la sombra de la guerra y la amenaza constante de explosivos que truncan los sueños de la infancia colombiana





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