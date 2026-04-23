Tragedia en Polanco: Ex Reina de Belleza Asesinada a Disparos por su Suegra

Carolina Flores Gómez, Miss Teen Universe Baja California 2017, fue encontrada sin vida en un departamento de Polanco, CDMX. Su suegra, Erika María, es la principal sospechosa de haberle disparado en la cabeza en al menos doce ocasiones. Las autoridades investigan el caso como homicidio doloso.

La Ciudad de México ha sido sacudida por un trágico evento: el hallazgo del cuerpo sin vida de Carolina Flores Gómez, una ex reina de belleza de Baja California.

El incidente, ocurrido en un departamento de la exclusiva zona de Polanco, ha desencadenado una investigación por homicidio doloso, con la suegra de la víctima, identificada como Erika María, como principal sospechosa. Según las primeras investigaciones y testimonios, Erika María habría disparado a Carolina en al menos doce ocasiones, causándole la muerte por un impacto de arma de fuego en la cabeza.

La noticia ha conmocionado a amigos, familiares y a la comunidad del modelaje, donde Carolina comenzaba a destacar tras su victoria en Miss Teen Universe Baja California en 2017. Los hechos se desarrollaron el miércoles 15 de abril, cuando paramédicos de la Dirección de Protección Civil fueron alertados por una llamada de emergencia proveniente del departamento en Polanco. Al llegar al lugar, confirmaron el fallecimiento de la joven modelo, encontrando evidencia de múltiples disparos.

La Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana abrió de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. Las sospechas recayeron rápidamente sobre Erika María, luego de que su propio hijo, Alejandro, la señalara como la responsable ante las autoridades. La madre de la víctima, Reina Gómez, relató una angustiante conversación telefónica con su yerno, en la que intentaba confirmar si su hija aún estaba viva, solo para recibir la devastadora noticia.

La situación se complica por la presencia tanto del esposo de Carolina como de su suegra en el departamento al momento de los disparos, lo que plantea interrogantes sobre los motivos y el desarrollo exacto de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni han emitido un comunicado oficial sobre las responsabilidades, priorizando la recolección de pruebas y el interrogatorio de los involucrados.

Carolina Flores Gómez, de 27 años y originaria de Ensenada, había ganado notoriedad en 2017 al ser coronada Miss Teen Universe Baja California, lo que le abrió las puertas a diversas oportunidades en el mundo del modelaje. Su prometedora carrera la había posicionado como una figura emergente en el ámbito local, generando expectativas sobre su futuro profesional.

La repentina y violenta muerte de Carolina ha generado una ola de consternación y mensajes de condolencia en redes sociales, especialmente dirigidos a su madre, Reina Gómez, quien ha recibido el apoyo y la solidaridad de amigos y conocidos. El caso ha puesto de manifiesto la creciente ola de violencia en la Ciudad de México y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger a las mujeres.

La investigación continúa en curso, con la esperanza de que se haga justicia y se esclarezcan todos los detalles de este trágico suceso. La comunidad espera respuestas y que los responsables sean llevados ante la ley, brindando así un cierre a esta dolorosa historia y un mensaje de prevención para evitar futuras tragedias.

La fiscalía se encuentra trabajando diligentemente para reconstruir los eventos y determinar la motivación detrás de este acto de violencia, considerando todas las posibles líneas de investigación y analizando minuciosamente las pruebas recolectadas en la escena del crimen





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