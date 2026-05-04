Tragedia en Popayán: Monster Truck arrolla a espectadores y deja tres muertos

Un grave accidente durante el evento Monster Truck 2026 en Popayán dejó tres personas fallecidas, incluyendo un menor de edad, y al menos 38 heridos. La conductora perdió el control de la camioneta y arrolló a los espectadores.

Una tragedia sacudió la ciudad de Popayán en la tarde del 3 de mayo, durante la realización del evento Monster Truck 2026. Un grave accidente, provocado por la pérdida de control de una conductora, resultó en el atropello de al menos 38 personas que se encontraban disfrutando de la exhibición.

Las primeras informaciones confirman un saldo devastador de tres víctimas fatales, incluyendo un menor de edad, y un número considerable de heridos que asciende, según reportes iniciales, a más de 15. La escena del accidente, capturada en múltiples videos que circulan en redes sociales, muestra la secuencia de los hechos con escalofriante claridad.

La conductora, tras superar con éxito una serie de obstáculos iniciales, perdió el control de la camioneta al pasar sobre una pila de vehículos destrozados, saliéndose de la pista y embistiendo directamente contra las gradas donde se encontraban los espectadores. El impacto fue inmediato y brutal, generando escenas de pánico y desesperación. Testigos presenciales describieron el momento como caótico, con gritos de auxilio y personas corriendo en busca de ayuda.

En uno de los videos se escucha a un individuo solicitando urgentemente la presencia de ambulancias y patrullas, estimando entre 15 y 20 heridos. La magnitud del accidente quedó evidenciada por la destrucción de varias motocicletas que se encontraban en la zona. Las autoridades policiales, lideradas por el coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán, han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente.

La hipótesis principal que se maneja actualmente apunta a una posible falla mecánica en el vehículo. El coronel Castañeda declaró a EL TIEMPO que el evento era de carácter privado y que, según los primeros indicios, el vehículo sufrió una aceleración incontrolable, imposibilitando el frenado. La conductora involucrada en el accidente se encuentra actualmente hospitalizada en el hospital Susana López, donde recibe atención médica.

El balance preliminar de heridos es preocupante: 10 pacientes fueron trasladados al centro médico Sanitas, un menor de edad se encuentra internado en el hospital Susana López, un hombre y una mujer están siendo atendidos en la Clínica La Estancia, seis heridos permanecen en el hospital San Rafael, y el número de personas atendidas en el hospital San José aún está por confirmarse. La tragedia se consumó en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se llevaba a cabo este evento anual de exhibición de camionetas modificadas.

El Monster Truck 2026, conocido por sus impresionantes llantas gigantes, espectaculares saltos y la destrucción controlada de obstáculos, se convirtió en un escenario de horror. La potencia de estas camionetas, según declaraciones de la propia piloto, alcanza los 1.500 caballos de fuerza, lo que subraya la fuerza del impacto y la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas. La comunidad de Popayán se encuentra consternada por este trágico incidente, que ha dejado una profunda huella de dolor y luto.

Las autoridades han expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y han prometido llevar a cabo una investigación rigurosa para esclarecer las circunstancias del accidente y evitar que hechos similares se repitan en el futuro. La seguridad en eventos de esta naturaleza será sin duda objeto de una revisión exhaustiva.

La magnitud de la tragedia exige una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes, tanto en términos de atención médica a los heridos como de investigación de las causas del accidente y apoyo a las familias afectadas. Este evento, que prometía ser un espectáculo emocionante, se transformó en una pesadilla que ha marcado para siempre la memoria de la ciudad de Popayán





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Monster Truck Accidente Popayán Tragedia Heridos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia en Popayán: Monster Truck pierde el control y deja al menos 15 heridosEl evento se realizaba con buena asistencia de público en un lote contiguo al Boulevard Rose

Read more »

Pánico en evento Monster Truck en Popayán: vehículo arrolla a asistentesSegún el reporte preliminar, la conductora del vehículo perdió el control y arrolló a los asistentes que estaban observando el espectáculo. Mire aquí el video.

Read more »

Grave accidente en evento de Monster Truck en Popayán deja víctimasUn accidente durante una exhibición de Monster Truck en Popayán, Cauca, resultó en la muerte de una persona y al menos 15 heridos. La conductora perdió el control del vehículo y embistió a espectadores.

Read more »

Tragedia en Popayán en evento de ‘Monster Truck’: Se registra dos personas muertas y varios heridosMaratón de radio

Read more »

Tragedia en Popayán: accidente en exhibición de Monster Truck 2026 deja tres muertos y 38 heridosDOLAR

Read more »

Tragedia por Monster Truck en Popayán: van tres muertos y 38 heridosLas autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué fue lo que ocasionó que el vehículo perdiera el control.

Read more »