Jarol Yesid Osea Cardona murió en San Rafael, Antioquia. Este es el decimoquarto fallecimiento por ahogamiento en el departamento este año, marcando el segundo caso en el municipio.

La familia de Jarol Yesid Osea Cardona, de 16 años, perdió a su hijo en las aguas del Balneario Las Tangas, ubicado en la ruralidad del municipio de San Rafael, en el Oriente antioqueño. El incidente ocurrió sobre el mediodía del pasado domingo, cuando el adolescente participaba en una reunión familiar antes de sumergirse en el afluente y no volver a emerger.

Con esta fatalidad, el balance oficial de Antioquia asciende a 14 fallecimientos por ahogamiento en diversas circunstancias durante lo que va del año. Esta cifra confirma la gravedad recurrente de los accidentes acuáticos en la región, especialmente en zonas de recreación rural donde la vigilancia puede ser limitada.

Also read Ofrecen recompensa por los homicidas del comerciante Rafael Uribe: ¿de cuánto es el monto?

Jarol Yesid Osea Cardona decidió realizar un clavado hacia las aguas del balneario, confiando en sus propias habilidades para el nado. Sin embargo, minutos después de su inmersión, sus familiares notaron la ausencia del adolescente y, ante la falta de retorno, contactaron de inmediato a las autoridades locales para solicitar auxilio.

Rescate del Cuerpo de Bomberos de San Rafael

Ante la gravedad detectada, se desplazó hasta la zona al Cuerpo de Bomberos de San Rafael para iniciar las operaciones de búsqueda. El equipo de socorro desplegó cuatro unidades especializadas de buceo para realizar un rastreo detallado por las aguas del afluente donde se había producido la desaparición.

Advertisement

Tras varios minutos de trabajo submarino, los buzos lograron ubicar los restos del menor de edad. El cuerpo fue extraído de las aguas y entregado a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Esta entidad judicial asumió las diligencias preliminares antes de trasladar la víctima a la morgue municipal para la correspondiente necropsia.

Segundo fatalidad en el mismo municipio en noviembre

La muerte de Jarol Yesid Osea Cardona representa el segundo caso de ahogamiento fatal en el municipio de San Rafael durante el mes de noviembre. El pasado 9 de noviembre, una víctima menor de 17 años perdió la vida en el Balneario El Castillito tras lanzarse a las aguas y no regresar a la superficie.

A nivel histórico, San Rafael registra tres fallecimientos por inmersión este año. El primer caso ocurrió el 17 de agosto, cuando un niño de 12 años murió al caer a las aguas del río Castillito. En esa ocasión, el apoyo del Cuerpo de Bomberos El Peñol permitió ubicar al menor 30 minutos después de su desaparición.

Estadística departamental y vulnerabilidad juvenil

El panorama general en Antioquia muestra que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 14 y 25 años, quienes fallecen mientras se sumergen en ríos o quebradas. No obstante, la región ha experimentado casos polémicos y accidentales que afectan a diferentes grupos de edad.

Advertisement

Un ejemplo destacado ocurrió el 24 de mayo en el embalse de Guatapé, donde Alexánder Avendaño Varela, de 24 años, murió tras caer de una embarcación durante una riña. En ese evento, existieron indicios en videos que sugirieron la intención de ahogar a la víctima por parte de terceros.

Tragedias infantiles y accidentes domésticos

Las estadísticas también incluyen tragedias infantiles fuera de los entornos naturales. Samuel Usme Gómez, de 10 años, falleció el 20 de agosto en el Parque de las Aguas, en Barbosa, al ahogarse accidentalmente en una piscina durante una actividad recreativa.

Otros incidentes fatales han ocurrido en contextos domésticos o laborales. El 5 de marzo, un niño de 4 años murió en el barrio Niquía de Bello tras caer a una lavadora. Adicionalmente, Matías Gutiérrez Álvarez, de 6 años, falleció en la vereda Naranjal de Amalfi al caer a un pozo, cerrando un ciclo de accidentes preventibles en el departamento.