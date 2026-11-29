Una niña de seis años permanece desaparecida y su hermano de nueve murió ahogado en el río Lenguaruco, en Santana, Boyacá. Los equipos de rescate de Boyacá y Santander reanudan la búsqueda en Pozo La Cabuya el 29 de noviembre tras una emergencia familiar.

Una niña de seis años permanece en situación de desaparecida tras ser arrastrada por la corriente del río Lenguaruco, en la jurisdicción de Santana, Boyacá, mientras que el cuerpo de su hermano de nueve años fue localizado y confirmado muerto por ahogamiento. Este trágico incidente ocurrió el sábado 28 de noviembre en el sector conocido como Pozo La Cabuya, durante lo que inicialmente era un paseo familiar. La madre de los menores fue rescatada con vida, aunque requirió atención médica inmediata por inmersión.

Detalles de la Emergencia y Localización

La tragedia se desarrolló en las inmediaciones de la finca El Guate, un área que se encuentra muy cerca de los límites departamentales con Santander. El niño, quien nació en el municipio de Suaita, y la niña, nacida en El Socorro, fueron arrastrados por la fuerza del agua mientras se refrescaban junto a su progenitora. Las autoridades confirmaron que el menor falleció debido a la inmersión, y su cuerpo fue recuperado horas después de que comenzara la alerta.

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El punto exacto del incidente, Pozo La Cabuya, se ubica a aproximadamente 300 metros del río Suárez. Esta zona geográfica es compleja porque abarca terrenos pertenecientes a la finca El Guate, bajo la jurisdicción de Santana, y la finca San Vicente, en la vereda Efraín de Suaita. Debido a esta ubicación fronteriza natural, la operación de búsqueda y rescate ha requerido la coordinación interdepartamental entre las entidades de Boyacá y Santander desde las primeras horas del domingo 29 de noviembre.

Coordinación de Equipos de Rescate

Una amplia red de organismos de socorro ha movilizado recursos para mantener la búsqueda activa de la menor. Entre los participantes se encuentran cuatro voluntarios de la Defensa Civil de la Junta de Suaita y unidades de la Policía de ese mismo municipio, quienes brindaron apoyo logístico y humano en el lugar. Su esfuerzo conjunto es fundamental para explorar un cauce que presenta riesgos significativos para los equipos humanos.

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Adicionalmente, se han sumado al operativo unidades de los Cuerpos de Bomberos de San José de Pare y Barbosa, representantes de la Defensa Civil, miembros de la Cruz Roja, personal de la Policía Nacional y diversas entidades departamentales de gestión del riesgo. La coordinación entre todos estos equipos está programada para continuar durante todo el domingo con el único objetivo de encontrar a la niña de seis años, aunque las autoridades han advertido que los resultados pueden no ser inmediatos.

Desafíos Operativos y Perspectivas Futuras

Las búsquedas en cursos de agua como el Lenguaruco son notoriamente largas y exigentes debido a condiciones hidrológicas impredecibles. Aunque el nivel del agua podría parecer bajo en la superficie, las corrientes submarinas poseen una fuerza considerable y el fondo del río presenta cambios abruptos de profundidad, así como la presencia de piedras y remolinos que dificultan enormemente el trabajo de los buzos.

Por estas razones, los equipos de rescate suelen dividir el cauce en sectores específicos, recorriendo las orillas y revisando meticulosamente las zonas donde la corriente pierde velocidad, como pozos profundos y recodos. Las autoridades han informado que este tipo de operativos pueden extenderse durante varios días, dependiendo del caudal del agua y las condiciones del terreno. En este caso específico, la proximidad del Pozo La Cabuya a la unión con el río Suárez obliga a ampliar el área de rastreo más allá del punto donde la familia ingresó originalmente.

Santana, ubicada en la provincia de Ricaurte en Boyacá, es un municipio que limita con Santander y cuyas aguas son un destino frecuente para los paseos de fin de semana. Las autoridades de gestión del riesgo atienden regularmente emergencias por inmersión en balnearios y pozos naturales, especialmente durante temporadas de descanso y puentes festivos. Hasta el momento, no se han hecho públicos detalles adicionales sobre el estado de salud de la madre ni sobre los trámites judiciales que seguirán con el cuerpo del niño.

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Se espera que en las próximas horas se realice un nuevo balance oficial sobre el estado de las labores de búsqueda de la niña. La comunidad local y las entidades gubernamentales mantienen la esperanza de localizar a la menor, mientras se refuerzan las advertencias sobre los peligros inherentes a la navegación y el acceso a ríos de corriente rápida sin las debidas precauciones.