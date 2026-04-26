Tragedia en Santander: Fallecen pareja en accidente de tránsito en Bucaramanga

Mauricio Pabón y Carolina Leal, residentes de El Playón, Santander, perdieron la vida en un accidente de tránsito en Bucaramanga. Un camión con fallas en los frenos habría sido el causante del trágico incidente.

La comunidad de El Playón, Santander , se encuentra sumida en un profundo dolor tras la trágica muerte de Mauricio Pabón y su esposa, Carolina Leal, en un devastador accidente de tránsito ocurrido en Bucaramanga el pasado sábado 25 de abril.

La pareja, pilares fundamentales de su comunidad y ampliamente reconocida en el municipio, se dirigía a una ceremonia de grado de una amiga cercana cuando el fatídico incidente tuvo lugar. El accidente, que ocurrió en el sector de La Cemento al ingresar a la capital santandereana alrededor de la 1:00 p. m. , ha dejado una profunda herida en el corazón de todos los que los conocían.

Mauricio, afectuosamente llamado ‘Maicho’, era un próspero comerciante, propietario de expendios de carne tanto en El Playón como en San Alberto. Carolina, por su parte, dedicaba su vida al servicio de los demás como funcionaria del hospital municipal. Juntos, formaban un hogar lleno de amor y dedicación, criando a dos hijos: una niña de aproximadamente 11 años y un hijo mayor.

La noticia de su repentino fallecimiento ha generado una ola de consternación y mensajes de condolencia por parte de amigos, familiares y autoridades locales. Según los relatos de testigos presenciales, la tragedia se desencadenó cuando un camión de alimentos, aparentemente debido a una falla mecánica en su sistema de frenos, perdió el control en medio del denso tráfico. El vehículo, incapaz de detenerse, impactó contra una fila de automóviles, desencadenando un choque múltiple.

En medio del caos, el camión arrolló a Mauricio y Carolina, quienes se desplazaban en una motocicleta Yamaha XTZ 250. A pesar de los esfuerzos desesperados de quienes presenciaron el accidente por brindarles auxilio, la gravedad de las heridas fue insuperable y ambos fallecieron en el lugar de los hechos. La escena fue desgarradora, con los esposos atrapados bajo las llantas del pesado vehículo.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga se encuentra investigando las causas exactas del accidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a la falla mecánica del camión como el principal detonante. Además de la pareja fallecida, el incidente dejó dos personas más heridas, residentes también de El Playón, quienes viajaban en otro vehículo involucrado en el choque en cadena. La magnitud de la tragedia ha conmocionado a la región, dejando una profunda sensación de pérdida y tristeza.

El impacto de esta pérdida se extiende más allá del ámbito familiar y personal. La Alcaldía de El Playón ha expresado sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Mauricio y Carolina, destacando su legado de amistad, alegría y compañerismo. En un mensaje oficial, la administración municipal se comprometió a brindar todo el apoyo necesario a los hijos de la pareja y a sus familias en este difícil momento.

El Hospital San Domingo Savio también se sumó al luto, lamentando la irreparable pérdida de su funcionaria y su esposo. La institución expresó su solidaridad con las familias enlutadas y elevó una oración por el descanso eterno de sus almas. La comunidad de El Playón se ha unido en un abrazo de consuelo y solidaridad, organizando velorios y misas en memoria de Mauricio y Carolina.

La tragedia ha recordado a todos la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. El recuerdo de ‘Maicho’ y Carolina perdurará en la memoria de quienes los conocieron como personas serviciales, trabajadoras y llenas de amor, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de su comunidad





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