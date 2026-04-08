Tragedia en Sardinata: Accidente de tránsito deja dos profesoras muertas y varios heridos

Un accidente de tránsito en Sardinata, Norte de Santander, se cobró la vida de dos profesoras y dejó varios heridos de gravedad. El incidente ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban las educadoras colisionó con un tractocamión.

Un trágico accidente de tránsito en el municipio de Sardinata , Norte de Santander, cobró la vida de dos profesoras y dejó al menos cuatro más gravemente heridas. El suceso ocurrió en la mañana del martes 7 de abril, cuando un grupo de educadoras se dirigía al corregimiento de Las Mercedes para cumplir con sus labores pedagógicas.

El vehículo en el que se transportaban, una camioneta doble cabina Nissan con placas THZ-079, colisionó frontalmente contra un tractocamión en la vía que conecta a Sardinata con Astilleros, jurisdicción de El Zulia. El impacto fue de tal magnitud que la camioneta terminó a un lado de la carretera, dejando a sus ocupantes en una situación crítica. La noticia ha causado conmoción en la comunidad educativa y en la población en general.\El incidente se produjo en la vereda La Chácara, tras recorrer varios kilómetros por la carretera. Las primeras investigaciones sugieren que la colisión fue extremadamente violenta, resultando en daños significativos tanto en la camioneta como en el tractocamión. Entre las víctimas fatales se encuentra Leidy Lorena Mendoza Jaimes, docente de la sede El Oriente, quien sufrió un severo trauma craneoencefálico que le causó la muerte en el lugar del accidente. Su cuerpo fue encontrado dentro del vehículo, junto con otra colega que presentaba heridas muy graves. Marisol Barroso Ochoa, también docente y madre de dos hijos, fue la otra víctima mortal del accidente. Las profesoras que sobrevivieron al impacto, identificadas como Blanca Myriam Navas, Daniela Gentil, Xenia Flórez y Shirley Meza, sufrieron diversas lesiones, incluyendo múltiples fracturas, y quedaron tendidas fuera del vehículo. Sus estados de salud son delicados y se encuentran recibiendo atención médica especializada en centros asistenciales de Sardinata y El Zulia. La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata, brindando los primeros auxilios a las víctimas y trasladándolas rápidamente a los centros de salud.\La comunidad de Sardinata y sus alrededores se encuentra de luto tras este trágico suceso. Estudiantes, padres de familia y autoridades locales han expresado su pesar y consternación por la pérdida de las docentes, quienes dedicaban su vida a la educación rural en la región. El impacto del accidente ha resonado profundamente en la comunidad, resaltando la importancia de la seguridad vial y la necesidad de medidas preventivas para evitar este tipo de tragedias. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Se espera que se tomen medidas para mejorar la seguridad en la vía y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. El dolor por la pérdida de las profesoras es palpable y la comunidad se une en solidaridad con las familias afectadas, ofreciendo su apoyo en estos difíciles momentos. La noticia ha generado un llamado a la reflexión sobre la importancia de la prudencia en las carreteras y la necesidad de priorizar la seguridad vial para proteger la vida de las personas





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