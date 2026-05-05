Tragedia en Sutatausa: Nueve mineros fallecen en la mina La Trinidad

Una explosión en la mina La Trinidad, en Sutatausa, cobró la vida de nueve mineros. El alcalde del municipio entrega detalles sobre las posibles causas y el contexto de la actividad minera en la zona.

La tragedia ocurrida en la mina La Trinidad, ubicada en Sutatausa , ha dejado un saldo devastador de nueve mineros fallecidos , una confirmación previamente realizada por el gobernador Jorge Emilio Rey.

Ante este lamentable suceso, el alcalde del municipio, Jonathan Ricardo Ojeda, ha proporcionado detalles cruciales sobre las posibles causas del accidente y el contexto general de la actividad minera en la región. En una conversación con EL TIEMPO, el alcalde Ojeda señaló que una de las hipótesis más sólidas apunta a una acumulación de gases dentro de la mina, lo que habría desencadenado una explosión de consecuencias fatales.

Sin embargo, enfatizó que la determinación precisa de las causas del accidente recaerá en las autoridades competentes a nivel nacional, quienes llevarán a cabo una investigación exhaustiva. El alcalde también informó sobre la existencia de múltiples minas en operación dentro del municipio, y mencionó que recientemente se habían realizado inspecciones de verificación en algunos de estos sitios.

No obstante, se abstuvo de hacer comentarios sobre posibles irregularidades, reiterando que la evaluación de las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las normativas mineras es responsabilidad exclusiva de las entidades encargadas de la supervisión. Ojeda recordó que esta no es la primera emergencia de esta naturaleza en Sutatausa.

Según sus declaraciones, un incidente similar ocurrió meses atrás en otra zona rural del municipio, lo que pone de manifiesto la recurrencia de estos eventos y las condiciones de riesgo inherentes a la actividad minera. Esta situación subraya la urgencia de implementar medidas preventivas más efectivas y fortalecer los mecanismos de control para garantizar la seguridad de los trabajadores. Uno de los aspectos más destacados por el alcalde Ojeda es la significativa dependencia económica de la minería en Sutatausa.

Según sus estimaciones, aproximadamente el 90% de la actividad económica del municipio está directamente relacionada con este sector. Explicó que la minería es una tradición arraigada en la región, con una larga historia que se remonta a generaciones atrás.

Además, señaló que los ingresos generados por la minería suelen ser superiores a los obtenidos a través de otras actividades económicas, como la agricultura. Esta dependencia económica plantea un desafío importante para el municipio, ya que cualquier impacto negativo en el sector minero podría tener consecuencias devastadoras para la economía local y el bienestar de sus habitantes.

La necesidad de diversificar la economía y promover otras fuentes de empleo se vuelve, por lo tanto, una prioridad para el desarrollo sostenible de Sutatausa. En relación con la respuesta a la emergencia, el alcalde Ojeda detalló que el accidente se produjo alrededor de las 4 de la tarde y que, de inmediato, se activaron los protocolos de emergencia establecidos.

Aseguró que él mismo se dirigió al lugar de la tragedia junto con la ambulancia municipal, siendo uno de los primeros en llegar a la escena, a pesar de las dificultades de acceso y la limitada señal de telefonía en la zona. La rápida movilización de los equipos de rescate y la coordinación con las autoridades competentes fueron fundamentales para atender la emergencia y brindar asistencia a las víctimas.

El alcalde Ojeda también expresó su profunda preocupación por las familias de los mineros fallecidos y confirmó que se han activado equipos de apoyo psicosocial para brindar acompañamiento y asistencia a los allegados en este momento de dolor y duelo. Se ha solicitado el apoyo de las entidades departamentales para fortalecer la atención psicosocial y garantizar que las familias reciban el apoyo necesario para superar esta tragedia.

La solidaridad y el apoyo comunitario son esenciales para ayudar a las familias a afrontar la pérdida de sus seres queridos y reconstruir sus vidas. Mientras continúan las labores de rescate y las investigaciones en el lugar del accidente, las declaraciones del alcalde Ojeda han reabierto el debate sobre la necesidad de revisar y fortalecer las condiciones de seguridad en la actividad minera en la región.

A pesar de ser una actividad histórica y económica importante para Sutatausa, la minería sigue representando altos riesgos para quienes la ejercen. Es fundamental implementar medidas preventivas más rigurosas, mejorar la supervisión y el control de las minas, y garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores.

La tragedia en la mina La Trinidad debe servir como un llamado de atención para tomar medidas urgentes y evitar que este tipo de sucesos se repitan en el futuro. La seguridad de los mineros debe ser una prioridad absoluta para las autoridades y los operadores mineros





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