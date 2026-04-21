Tragedia en Teotihuacán: cuatro colombianos resultan heridos en ataque armado contra turistas

Un tiroteo en la Pirámide de la Luna deja a una familia colombiana herida y una turista fallecida, desatando una investigación de seguridad en México.

Lo que inició como una jornada de exploración cultural y esparcimiento en uno de los sitios más emblemáticos de México se transformó en una pesadilla absoluta para un grupo de cuatro ciudadanos colombianos. El lunes pasado, la zona arqueológica de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán , fue escenario de un violento tiroteo que dejó un saldo trágico y una profunda consternación a nivel internacional.

Entre los afectados se encuentra un niño de apenas seis años, quien resultó con heridas de proyectil, sumándose a la lista de víctimas de este ataque indiscriminado que también cobró la vida de una turista de nacionalidad canadiense. El embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García, ha mantenido una comunicación constante con los familiares y las autoridades locales para monitorear la evolución de los heridos: Paula González de 38 años, Dana Castro Calderón de 37, el menor de seis años y Luisa Fernanda Puente Alzate de 22, quien sufrió una lesión menor al intentar escapar del lugar. El reporte médico de las víctimas más comprometidas es desolador. Dana Castro Calderón sufrió impactos de bala en la rótula izquierda y en el glúteo derecho, mientras que su hijo de seis años fue alcanzado por dos disparos que le provocaron lesiones en la tibia y el peroné. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca. Según las declaraciones del embajador García, pese a la gravedad de las heridas, se encuentran bajo cuidados médicos especializados y, afortunadamente, fuera de peligro inminente. El atacante, cuya identidad sigue siendo un enigma para las autoridades mexicanas, sorprendió a los visitantes al abrir fuego desde la parte superior de la icónica estructura prehispánica. Tras ejecutar su violenta arremetida contra personas inocentes —entre las que se contaban ciudadanos estadounidenses, brasileños, un ruso y otro canadiense—, el individuo decidió quitarse la vida en el mismo lugar de los hechos, dejando tras de sí un halo de terror y múltiples interrogantes sobre los protocolos de seguridad implementados en el recinto arqueológico administrado por el INAH. Ante la gravedad de los acontecimientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su absoluto rechazo a la violencia y ha ordenado una investigación exhaustiva por parte del Gabinete de Seguridad. La mandataria enfatizó que su gobierno brindará todo el respaldo necesario a los familiares de las víctimas y que se evaluarán los mecanismos de control en la zona para evitar que una tragedia de tal magnitud vuelva a repetirse. Mientras las fuerzas federales mantienen acordonado el sitio, la opinión pública ha comenzado a cuestionar cómo fue posible que un individuo armado lograra vulnerar los puntos de vigilancia y ascender a uno de los monumentos más visitados del país sin ser interceptado. La negligencia en los protocolos de acceso ha quedado bajo la lupa, generando un debate nacional sobre la seguridad en los destinos turísticos de México y el deber de proteger a los visitantes extranjeros frente a amenazas que irrumpen, de manera abrupta, en espacios destinados a la cultura y la historia humana





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