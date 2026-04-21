Tragedia en Teotihuacán: Identifican al agresor del ataque armado que dejó víctimas internacionales

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán deja un saldo de dos muertos y trece heridos. Autoridades identifican al atacante mientras la comunidad internacional expresa su solidaridad.

El pasado 20 de abril, la majestuosa zona arqueológica de Teotihuacán , situada en el corazón de México , fue escenario de una tragedia sin precedentes que ha conmocionado a la comunidad internacional. Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la República (FGR), el individuo responsable de este ataque ha sido identificado como Julio César Jasso, un joven de 27 años originario de Ciudad de México .

Las autoridades pudieron determinar su identidad tras el hallazgo de su credencial de elector entre sus pertenencias en el lugar de los hechos, documentación que coincide plenamente con los rasgos físicos captados por las cámaras de seguridad y diversos videos aficionados difundidos en plataformas digitales. El sujeto, quien aparentemente actuó en solitario, se posicionó en un área elevada cercana a la icónica Pirámide de la Luna, desde donde abrió fuego de manera indiscriminada contra los turistas que visitaban el sitio histórico en un horario de alta afluencia.

El despliegue de violencia transformó un espacio destinado al turismo y la cultura en un escenario de absoluto terror, provocando estampidas humanas y crisis nerviosas entre los visitantes. Tras el ataque, los informes iniciales de las fuerzas de seguridad señalaron que el agresor fue encontrado sin vida en el lugar, apuntando a un posible suicidio, aunque persisten versiones no confirmadas en redes sociales sobre un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional que intentaron repeler la agresión.

El saldo oficial de este lamentable episodio es de dos personas fallecidas, incluyendo al perpetrador, y 13 heridos de distintas nacionalidades, lo que ha elevado el perfil internacional de este suceso. Entre los afectados se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Rusia, lo que ha generado una movilización consular sin precedentes para brindar asistencia a las víctimas y sus familias en este difícil trance.

Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar, siendo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, uno de los primeros en manifestarse al respecto. A través de sus redes sociales, el diplomático expresó su profunda consternación ante la violencia desatada en un sitio que debería ser un refugio de paz y conocimiento histórico. Johnson no solo envió condolencias a los familiares de los heridos y fallecidos, sino que también reiteró la disposición total de su gobierno para colaborar estrechamente con las autoridades mexicanas en el desarrollo de las investigaciones, con el objetivo de esclarecer las causas y el móvil exacto detrás de esta acción violenta que ha marcado un antes y un después en la seguridad de los recintos arqueológicos mexicanos.

Mientras las pesquisas continúan su curso, el gobierno mexicano mantiene un hermetismo cauteloso respecto al perfil psicológico y las posibles motivaciones de Jasso, mientras la sociedad civil exige mayores garantías de seguridad en los puntos turísticos más emblemáticos del país para evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.





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