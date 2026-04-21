Tragedia en Teotihuacán: Identifican al responsable del tiroteo que dejó víctimas internacionales

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán resulta en la muerte de una ciudadana canadiense y múltiples heridos de diversas nacionalidades, desatando una investigación internacional.

El pasado 20 de abril, la zona arqueológica de Teotihuacán , uno de los destinos turísticos más emblemáticos y concurridos del centro de México , fue escenario de una tragedia sin precedentes. Un tiroteo masivo, que dejó como saldo al menos dos personas fallecidas y 13 heridas de gravedad, conmocionó a la comunidad internacional.

Según los informes preliminares de las autoridades mexicanas, el perpetrador fue identificado como Julio César Jasso, un hombre de 27 años originario de la Ciudad de México. La identificación se logró gracias al hallazgo de una credencial de elector encontrada en las inmediaciones del lugar, documento que coincidía plenamente con la identidad de la persona captada en diversas grabaciones de video que circulan en las plataformas digitales.

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando el agresor, posicionado estratégicamente en una zona elevada cerca de la majestuosa Pirámide de la Luna, comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los visitantes. La alta afluencia turística de ese lunes convirtió el sitio en una escena de pánico absoluto, donde cientos de personas corrieron despavoridas buscando refugio, lo que derivó en una estampida humana que complicó las labores de rescate iniciales.

La Fiscalía General de la República ha confirmado que se trató de un atacante solitario y se encuentra trabajando en la reconstrucción de los hechos para determinar con exactitud las circunstancias de su deceso, el cual apunta, según las primeras hipótesis de las autoridades, a un acto de suicidio cometido por el mismo tirador al verse acorralado por los cuerpos de seguridad. Aunque existen versiones extraoficiales en redes sociales que sugieren un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, el gobierno no ha confirmado esta teoría, manteniendo el caso bajo una investigación rigurosa.

La diversidad de las víctimas refleja el carácter internacional de este lamentable suceso. Entre los 13 lesionados se contabilizan ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo estadounidenses, colombianos, brasileños, canadienses y un ciudadano ruso. La lista de heridos es variopinta, abarcando desde un menor de edad de nacionalidad colombiana hasta adultos de diversos rangos de edad. El Gabinete de Seguridad de México confirmó con profundo pesar el fallecimiento de una mujer de origen canadiense, un hecho que ha activado las alarmas diplomáticas.

Ante este panorama, figuras como Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, han manifestado su profunda consternación a través de canales oficiales, extendiendo sus condolencias a las familias afectadas y ofreciendo el respaldo total del gobierno estadounidense para el avance de las investigaciones judiciales. Por ahora, las autoridades mexicanas continúan resguardando el área mientras intentan esclarecer el móvil detrás de este violento ataque que ha dejado una marca imborrable en la historia reciente del turismo arqueológico en el país.





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