Tragedia en Teotihuacán: Tiroteo deja dos muertos y varios heridos extranjeros

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán resultó en la muerte de un atacante y una turista, además de dejar 13 heridos de distintas nacionalidades, incluyendo ciudadanos colombianos.

La emblemática zona arqueológica de Teotihuacán , situada a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue escenario de una tragedia inusitada este lunes. Un individuo armado irrumpió en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, desatando el pánico entre cientos de turistas que visitaban el lugar. Según los informes preliminares de las autoridades mexicanas, el atacante abrió fuego de manera indiscriminada, provocando una estampida humana mientras los visitantes buscaban desesperadamente resguardarse de las balas. El saldo inicial de este violento incidente es de dos personas fallecidas, una de ellas una turista de nacionalidad canadiense y la otra el propio agresor, quien, tras perpetrar el ataque, se quitó la vida en el lugar. Las autoridades han identificado al perpetrador como Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años residente de la capital mexicana, basándose en la documentación hallada en la escena del crimen.

El alcance de la agresión fue considerable, dejando un saldo de 13 personas heridas de diversas nacionalidades que tuvieron que ser trasladadas de urgencia a centros hospitalarios cercanos. Entre las víctimas se encuentran seis ciudadanos estadounidenses, tres brasileños, un ruso y un contingente colombiano que fue objeto de especial seguimiento por parte de sus autoridades consulares. El embajador de Colombia en México, Fernando García, confirmó posteriormente que el número total de afectados colombianos ascendía a cuatro, incluyendo a un menor de edad. Los relatos de los supervivientes describen momentos de terror absoluto, donde la belleza histórica del lugar se vio empañada por la violencia irracional. De los 13 heridos, ocho permanecen bajo observación médica hospitalizados, mientras que cinco han recibido el alta tras recibir atención por heridas menores o lesiones causadas durante la estampida, entre ellas impactos de bala y daños derivados de caídas accidentales.

El gobierno mexicano ha expresado su solidaridad con las víctimas y sus familias, comprometiéndose a brindar todo el apoyo consular necesario a los ciudadanos extranjeros afectados. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad locales y federales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las motivaciones detrás de este acto violento. Se ha destacado la importancia de reforzar las medidas de vigilancia en uno de los puntos turísticos más visitados del país para evitar que este tipo de eventos vuelvan a comprometer la seguridad de los visitantes. La comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de las investigaciones, mientras las familias de los heridos y los allegados de las víctimas mortales atraviesan este difícil proceso. Este suceso subraya la fragilidad de la seguridad en zonas de alta afluencia turística, planteando interrogantes sobre cómo proteger eficazmente estos espacios históricos sin sacrificar su esencia y apertura al público mundial.





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