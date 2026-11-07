Tragedia en TransMilenio: Muerte por evasión en Suba reactiva alarma por seguridad

Un hombre murió atropellado al intentar colarse en TransMilenio en Suba. La evasión genera 1.442 infractores cada cinco minutos y pone en riesgo vidas.

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un bus de TransMilenio cuando intentaba ingresar de forma irregular a la estación ubicada en la avenida Suba con calle 116, en el norte de Bogotá. La fatalidad ocurrió mientras el ciudadano realizaba una maniobra peligrosa para evitar el pago del pasaje, evidenciando las graves consecuencias que tiene la evasión en el transporte público de la capital.

Datos alarmantes sobre la evasión en el sistema

El caso ha reactivado la preocupación por la evasión en el sistema de transporte, un fenómeno que supera los límites financieros y pone en riesgo la integridad física de los usuarios. Según informó TransMilenio, la situación alcanza niveles críticos con cifras que reflejan la magnitud del problema en la actualidad.

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En tan solo cinco minutos se pueden registrar hasta 1.442 personas colándose en el sistema. Esta cantidad equivale a llenar cerca de nueve buses completos con pasajeros que no pagan su pasaje, lo que genera un impacto económico y operativo significativo para la administración del transporte.

Las estadísticas indican que uno de cada cinco pasajeros accede de manera irregular. Además, más del 77 % de estos infractores utiliza las puertas laterales de las unidades para ingresar, una práctica que expone directamente a los usuarios a accidentes fatales como el ocurrido en la avenida Suba.

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Impacto en la salud pública y seguridad

Natalia Tinjacá, directora de seguridad del sistema, declaró a Noticias Caracol que la evasión representa un problema de salud pública debido a las consecuencias directas sobre la vida de las personas. El acto de evadir el pasaje no solo pone en peligro al infractor, sino que afecta a toda la comunidad transportista.

Tinjacá explicó que las maniobras irregulares provocan caídas de ocupantes dentro de los vehículos cuando los conductores deben frenar intempestivamente para evitar a los evasores. Estos efectos secundarios añaden una carga adicional al sistema de salud y generan lesiones graves a pasajeros inocentes durante los trayectos.

La trayectoria del hombre fallecido muestra cómo la búsqueda de un ahorro mínimo termina en tragedia. Su muerte sirve como un recordatorio constante del riesgo mortal al que se exponen diariamente miles de ciudadanos que priorizan el ahorro sobre su propia seguridad vial en las estaciones de la capital.

Violencia contra guardas en estaciones críticas

La situación se agrava por la violencia que enfrentan los agentes de seguridad al intentar cumplir su labor. Los guardas han sido atacados con armas blancas y otros objetos por personas que buscan ingresar sin pagar, lo que ha requerido su traslado a centros hospitalarios para recibir atención médica.

Uno de los puntos más críticos de la ciudad es la estación Transversal 86. En este lugar, los infractores agredieron al personal de vigilancia con piedras, palos y papas bombas cuando intentaron realizar un control estricto contra los colados. Estos incidentes demuestran la resistencia armada que opone parte de la ciudadanía al cumplimiento de las normas.

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Natalia Tinjacá confirmó que la tasa de evasión en Transversal 86 es alta, lo que obligó a implementar un esquema fuerte de abordaje. Durante dos días, el equipo de seguridad luchó para sostener la estación ante los constantes ataques, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los vigilantes en ciertas zonas de la ciudad.

Consecuencias futuras y llamados a la acción

Ante este panorama, la directiva de TransMilenio emitió un llamado a la ciudadanía para proteger la vida y respetar el trabajo de quienes cuidan el sistema. Las autoridades instan a reconocer a los vigilantes como seres humanos vulnerables que ejercen una función esencial para mantener el orden y la seguridad.

Las autoridades de Bogotá intentan frenar este problema con más vigilancia y campañas de pedagogía, pero la situación sigue cobrando vidas, dejando heridos y generando pérdidas millonarias. La muerte en la avenida Suba con calle 116 se suma a la lista de incidentes que exigen una respuesta firme y un cambio de conducta social frente al transporte público.

La evolución de este caso seguirá siendo monitoreada por las instituciones competentes, quienes buscan implementar soluciones que prioricen la vida de los bogotanos. La integración entre la educación ciudadana y la seguridad efectiva sigue siendo el camino indicado para reducir la evasión y prevenir futuras tragedias en el sistema de transporte.