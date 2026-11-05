Tragedia en Turbo: Muere Scarlett Olivares por inmersión en Playa Dulce

La menor Scarlett Olivares falleció en el hospital tras ahogarse en Playa Dulce, en Turbo. La familia exige mayor vigilancia y salva vidas en la zona costera.

Una jornada que comenzó con la esperanza de disfrutar del sol y el mar en el departamento de Antioquia se transformó en una profunda tragedia para una familia del municipio de Turbo. La menor Scarlett Olivares, de apenas cinco años de edad, perdió la vida tras sufrir un incidente de inmersión en el sector conocido como Playa Dulce. Este lugar, una zona costera turística muy concurrida del distrito, fue el escenario de los hechos que conmocionaron a la comunidad local y a sus allegados.

Mecanismo del suceso fatal en la playa

Según los relatos detallados por los familiares presentes, la menor se encontraba jugando cerca de la orilla del mar cuando desapareció repentinamente de la vista de sus acompañantes. Glenis Olivares, tía de la niña, explicó que en un segundo la pequeña Scarlett se perdió de la vista de sus abuelos y de otra tía que la custodiaba. Al percatarse de su ausencia, la familia inició una búsqueda desesperada por toda la extensión de la playa, a la que se sumaron rápidamente otros bañistas que notaron la alarma.

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El hallazgo se produjo cuando la búsqueda ya había comenzado a intensificarse. Un nadador local fue quien encontró a la pequeña dentro del agua. Inmediatamente después del rescate, personal de la caja de compensación Comfama, que se encontraba brindando servicios en una playa cercana al sitio de la emergencia, actuó con celeridad para prestar los primeros auxilios necesarios. La niña fue trasladada en ambulancia con urgencia a un centro médico del municipio de Turbo para recibir atención especializada.

Testimonios y posiciones de los afectados

Glenis Olivares detalló que, aunque la niña fue sacada del agua con signos vitales, el pronóstico fue irreversible debido a la cantidad de agua que había aspirado. Afirmó que por la gravedad de la inhalación de agua, no se pudo hacer mayor esfuerzo por salvar su vida. La familia lamentó el suceso, destacando que Scarlett era una niña llena de alegría con toda una vida por delante, lo que ha destrozado el ánimo de los allegados y tiene consternado al municipio de Apartadó, lugar de origen de la familia.

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Los familiares hicieron un llamado directo y emotivo a los padres para que estén permanentemente atentos a sus hijos, advirtiendo que un descuido fatal puede tomar tan solo un segundo. Este consejo surge del dolor por la pérdida de una vida tan joven y la necesidad de prevenir que situaciones similares ocurran en otros entornos recreativos. La comunidad ha expresado su tristeza y solidaridad con los Olivares en estos momentos de luto.

Impacto real y seguridad en la costa

Medios locales han enfocado su atención en las condiciones de seguridad de Playa Dulce, señalando una vulnerabilidad crítica en la infraestructura de protección. Aunque es un balneario natural muy promocionado y frecuentado en Turbo, no cuenta con la presencia permanente de salvavidas ni de personal de vigilancia encargado de prevenir emergencias como la que costó la vida de la menor. Esta ausencia de protocolos de seguridad efectivos ha generado debate sobre la responsabilidad en la gestión de zonas turísticas.

Actualmente, se lleva a cabo una investigación para esclarecer todos los detalles sobre lo que ocurrió con la pequeña Scarlett en ese corto lapso de tiempo en el que perdió la vida. Las autoridades y la comunidad esperan que se identifiquen las causas exactas de la desaparición momentánea de la menor para evitar que situaciones como esta se repitan. La tragedia pone en evidencia la urgente necesidad de mejorar los estándares de seguridad en las playas de la región.