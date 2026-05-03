Tragedia en Villavicencio: Veterinaria muere a manos de amigo policía por deuda de 20 millones

Un policía activo es el principal sospechoso de asesinar a su amigo, un veterinario, en Villavicencio, aparentemente por una deuda de 20 millones de pesos. La madre de la víctima presenció el ataque y relató los angustiantes momentos.

Una tragedia sacudió a Villavicencio , dejando una profunda herida en la comunidad y una familia destrozada. Gerson Elías Navarrete Pinzón, un joven veterinario de 26 años, perdió la vida en circunstancias desgarradoras, víctima de un acto de violencia aparentemente motivado por una deuda de 20 millones de pesos.

El presunto responsable, un policía activo con quien Navarrete Pinzón mantenía una amistad de toda la vida, se encuentra bajo custodia de las autoridades. Los hechos, ocurridos en la mañana del viernes primero de mayo, revelan una escalofriante traición y un desenlace fatal que ha conmocionado a la ciudad. La relación entre el policía y el veterinario, descrita como cercana y casi fraternal, se vio empañada por una serie de préstamos que el uniformado solicitó a su amigo.

Inicialmente, las cantidades eran modestas, un millón de pesos a la vez, y el joven veterinario accedía confiado en la amistad que los unía. Sin embargo, la deuda fue creciendo hasta alcanzar los 20 millones de pesos, generando una tensión latente que finalmente desembocó en la tragedia.

El policía había acordado reunirse con Navarrete Pinzón en dos ocasiones para saldar la deuda, pero en el último encuentro, presenciado por la madre de la víctima, Jenny Díaz, la situación se tornó irreversible. Según el relato desgarrador de la señora Díaz, el policía llegó al lugar de la cita en un vehículo oficial, se subió a la camioneta blanca del veterinario y, tras una breve discusión, se produjo un forcejeo que culminó con dos disparos.

La madre, quien había tenido un presentimiento funesto antes del encuentro, intentó desesperadamente salvar a su hijo, trasladándolo de inmediato a un centro asistencial, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, expresó sus condolencias a la familia del veterinario y aseguró que se han activado todos los protocolos para esclarecer los hechos.

El agente involucrado ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad. Personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Sijín, está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia.

La cita fatídica tuvo lugar en la avenida Los Maracos, frente al predio donde el Papa Francisco realizó una visita en el pasado. El veterinario, Gerson Elías Navarrete Pinzón, había sido citado por el agente de la Policía Metropolitana de Villavicencio con el propósito de recibir el pago de los 20 millones de pesos adeudados. El encuentro se produjo a las 7:20 de la mañana, después de que el uniformado asumió su turno.

Testigos presenciales relatan que el agente llegó al lugar en un vehículo oficial y el veterinario en su camioneta blanca. Tras subir al vehículo del veterinario, se desencadenó una acalorada discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en un violento forcejeo. En medio del altercado, el agente habría disparado dos veces contra Navarrete Pinzón, causándole heridas mortales. Tras los disparos, el agente se retiró del lugar en el vehículo oficial, dejando a la víctima agonizando en el interior de la camioneta.

La madre del veterinario, quien seguía al vehículo en otro carro, se acercó al lugar de los hechos y encontró a su hijo herido. Sin perder un instante, lo trasladó de inmediato al centro de salud del barrio El Recreo, en Villavicencio, con la esperanza de salvarle la vida.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, Navarrete Pinzón falleció poco después de su ingreso. La noticia de su muerte ha sumido en el dolor a la comunidad, especialmente a sus familiares, amigos y colegas. La pérdida de Gerson Elías Navarrete Pinzón deja un vacío irreparable en la vida de sus seres queridos. El joven veterinario, conocido por su dedicación y profesionalismo, era un miembro activo y apreciado de la comunidad de Villavicencio.

Tenía una veterinaria en el barrio Ciudad Porfía, donde brindaba sus servicios a los animales de la zona. Además, era un padre amoroso y un compañero leal. Navarrete Pinzón deja un hijo de aproximadamente dos años y su pareja, quien se encuentra en estado de embarazo, lo que agrava aún más la tragedia. La comunidad ha expresado su consternación y solidaridad con la familia del veterinario, ofreciendo su apoyo en estos momentos difíciles.

Se han organizado velorios y misas en su memoria, y se han iniciado gestiones para brindar asistencia económica y emocional a sus seres queridos. El caso ha generado una profunda indignación en la ciudad, y se exige que se haga justicia y que el responsable de este crimen sea castigado con todo el peso de la ley.

La muerte de Gerson Elías Navarrete Pinzón es un recordatorio trágico de las consecuencias devastadoras de la violencia y la importancia de preservar la amistad, la confianza y el respeto mutuo. La investigación continúa en curso para esclarecer todos los detalles del incidente y determinar las motivaciones que llevaron al policía a cometer este acto atroz





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