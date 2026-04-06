Tragedia en Vista Hermosa: Dos niños mueren asfixiados dentro de un refrigerador

Conmoción en Vista Hermosa, Meta, tras la muerte de dos menores dentro de un refrigerador. Las autoridades investigan el caso, mientras la comunidad lamenta la pérdida.

Existe consternación en Vista Hermosa , Meta, tras el trágico hallazgo de dos menores sin vida dentro de un refrigerador en su propia residencia, un suceso que ocurrió la tarde del sábado 4 de abril del presente año. Las víctimas, identificadas como Saori Guevara Tiller, de 8 años, y Darien Guevara Tiller, de 5, eran hermanos que habían quedado solos en el hogar.

Los padres de los niños, según relató Brayan Guevara Triviño a medios locales, salieron a realizar algunas diligencias, dejando a los menores sin supervisión. A su regreso, encontraron la desgarradora escena. El padre, visiblemente afectado, explicó que sus hijos solían jugar a esconderse en la casa, lo que podría haber influido en lo ocurrido. “Los niños se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, lamentó el padre, describiendo lo que presume fue un trágico accidente. Los menores fueron trasladados rápidamente a un centro asistencial, pero lamentablemente, el tiempo transcurrido, estimado en unos 20 minutos, fue crucial y los esfuerzos por salvar sus vidas resultaron infructuosos. \El alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, confirmó que las autoridades están investigando a fondo el caso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de este lamentable suceso. El alcalde compartió detalles preliminares del hallazgo, informando que los menores llegaron sin vida al hospital local del municipio. Las autoridades han enfatizado la importancia de extremar las precauciones en el hogar, especialmente cuando hay menores de edad, y recordaron la prohibición de dejarlos sin la supervisión de un adulto. La comunidad local se encuentra en estado de shock y consternación ante la pérdida de los dos niños, un hecho que ha generado una profunda tristeza y preocupación en la región. Las investigaciones se centran en determinar con precisión las causas del fallecimiento y confirmar si se trató de un accidente doméstico, buscando respuestas a las múltiples interrogantes que plantea esta tragedia.\El caso ha generado un debate sobre la seguridad infantil y la necesidad de una mayor vigilancia y atención a los menores de edad. Este evento recuerda la importancia de la supervisión constante de los niños y de la eliminación de cualquier peligro potencial en el entorno doméstico. La tragedia ha movilizado a la comunidad y a las autoridades locales, quienes están brindando apoyo a la familia afectada y trabajando para evitar que situaciones similares se repitan. Se espera que las investigaciones arrojen luz sobre lo ocurrido y ayuden a prevenir futuras tragedias. Las autoridades competentes están analizando todos los detalles recabados, incluyendo los resultados de las autopsias, para determinar las causas exactas de la muerte de los menores y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños en la región





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