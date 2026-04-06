Tragedia en Vista Hermosa: Dos niños mueren asfixiados dentro de un refrigerador

Dos menores de edad fueron encontrados sin vida en un refrigerador en Vista Hermosa, Meta. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento y la Administración Municipal expresa condolencias a los familiares. El padre relata los hechos previos al suceso.

Dos menores de edad, de ocho y cinco años, fueron hallados sin vida dentro de un refrigerador en el municipio de Vista Hermosa , Meta , un suceso que ha conmocionado a la comunidad y que está siendo investigado por las autoridades competentes.

La Administración Municipal emitió un comunicado oficial informando sobre el trágico fallecimiento de los dos niños, ocurrido el pasado 4 de abril, un hecho que ha generado una profunda consternación y múltiples reacciones de pesar entre los habitantes de la zona. Según el reporte institucional, los menores fueron encontrados sin signos vitales y, de inmediato, trasladados a un centro asistencial cercano, donde el equipo médico intentó, sin éxito, reanimarlos. Tristemente, el personal sanitario confirmó el deceso de ambos niños después de realizar diversas maniobras de reanimación, evidenciando la magnitud de la tragedia. Las primeras investigaciones sugieren que los padres de los niños habrían abandonado temporalmente la vivienda durante la noche, dejando a los menores sin supervisión. A su regreso, al percatarse de la ausencia de sus hijos, iniciaron una búsqueda desesperada por toda la residencia. Fue en el interior del refrigerador donde encontraron los cuerpos sin vida de los pequeños. El diario EL TIEMPO ha recogido el desgarrador testimonio de Brayan Guevara Triviño, padre de los menores, quien relató los acontecimientos que precedieron a la tragedia. 'Salimos a buscar alimentos y una camisita que necesitaban para un desfile que tenían en el colegio. Nos demoramos aproximadamente unos 20 minutos. El congelador estaba desconectado', explicó el padre. Según su relato, los niños, en un juego fatal, habrían ingresado al electrodoméstico. 'Los niños se subieron, se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron', describió, intentando reconstruir la posible secuencia de los hechos que llevaron a la muerte de sus hijos. El padre también compartió que los niños, a menudo, jugaban a esconderse, una costumbre que complicó la búsqueda inicial. Las autoridades han confirmado que el caso permanece abierto y en investigación. Peritos forenses están trabajando para determinar las causas exactas del fallecimiento de los menores, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y responsabilidades en este lamentable suceso. La Administración Municipal ha expresado sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y ha reiterado la importancia de fortalecer las medidas de supervisión y protección de los menores de edad. En su comunicado, la administración recordó que la protección de la infancia es una responsabilidad primordial de todos los adultos y un deber ineludible de la sociedad en su conjunto. La comunidad de Vista Hermosa y del Meta en general, se encuentra profundamente conmovida por esta tragedia, y las autoridades han garantizado que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia





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