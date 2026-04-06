Tragedia en Vista Hermosa: Dos Niños Mueren Dentro de una Nevera

Un hecho lamentable sacude a la comunidad de Vista Hermosa, Meta, tras el fallecimiento de dos niños de 5 y 8 años, hallados sin vida dentro de una nevera. Las autoridades investigan las circunstancias de la tragedia, mientras la administración municipal expresa sus condolencias y hace un llamado a la responsabilidad en el cuidado infantil.

Dos niños , de tan solo 5 y 8 años de edad, fueron encontrados sin vida en el interior de una nevera en el municipio de Vista Hermosa , Meta, un suceso que ha generado una profunda consternación y tristeza entre los habitantes de la comunidad. El trágico incidente tuvo lugar el pasado 4 de abril, según comunicó la administración municipal a través de un comunicado oficial. Los primeros informes revelan que los menores se encontraban solos en su hogar al momento de la tragedia.

La información preliminar sugiere que los padres de los niños se ausentaron durante la noche por un breve periodo de tiempo. A su regreso y al constatar la ausencia de sus hijos dentro de la vivienda, emprendieron una búsqueda desesperada que culminó con el descubrimiento de los dos pequeños dentro del electrodoméstico, lamentablemente sin signos vitales.\Tras el hallazgo, los niños fueron trasladados de inmediato a un centro de atención médica en el municipio. El personal médico, con la esperanza de poder salvar sus vidas, realizó maniobras de reanimación, pero, a pesar de sus esfuerzos, se confirmó el fallecimiento de ambos menores. El padre de los niños, en declaraciones a un medio de comunicación nacional, explicó que él y la madre habían salido para realizar una diligencia rápida. Según su relato, el propósito de la salida era adquirir una camisa para uno de los niños y comprar alimentos, una actividad que, según estimaciones, les tomó alrededor de veinte minutos. Las autoridades locales han indicado que el caso está en fase de investigación. El principal objetivo es esclarecer de manera precisa las circunstancias que rodearon los hechos y determinar con exactitud las causas que llevaron a la muerte de los dos hermanos. La investigación incluirá análisis forenses y entrevistas para recopilar toda la información relevante.\En su pronunciamiento oficial, la Alcaldía Municipal expresó su profundo pesar por lo sucedido y manifestó su total solidaridad con la familia afectada por esta irreparable pérdida. Asimismo, la administración local hizo un llamamiento a toda la comunidad, enfatizando la importancia de la responsabilidad en el cuidado y protección de los menores de edad. “Este trágico evento nos obliga a reflexionar como sociedad y a recordar que la protección de la infancia no es una opción, sino una obligación y un deber fundamental”, declaró la administración municipal, al advertir que los niños, por su edad, no son capaces de dimensionar los riesgos y, por lo tanto, dependen en todo momento del acompañamiento y la supervisión constante de los adultos responsables. La comunidad de Vista Hermosa se encuentra conmocionada por la tragedia y espera con ansias el avance de las investigaciones para obtener respuestas y esclarecer las circunstancias de esta lamentable pérdida





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