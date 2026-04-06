Tragedia en Vistahermosa: Dos hermanos mueren asfixiados en una nevera

Un lamentable accidente doméstico cobró la vida de dos niños en el Meta. La Fiscalía investiga las causas de la tragedia que ha conmocionado a la comunidad.

Un trágico suceso enlutó al municipio de Vistahermosa , en el departamento del Meta , tras la muerte de dos hermanos menores de edad, Saori y Darien, de 5 y 8 años respectivamente. El fatídico incidente ocurrió la tarde del sábado 4 de abril, dejando a la comunidad consternada y sumida en el dolor. Las primeras investigaciones apuntan a un accidente doméstico , desencadenado mientras los padres de los niños se encontraban fuera de casa.

Según los reportes iniciales, los padres se habían ausentado por aproximadamente 20 minutos, tiempo que utilizaron para realizar compras de alimentos y útiles escolares. Al regresar a la vivienda, al notar la ausencia de sus hijos, los progenitores iniciaron una búsqueda desesperada, encontrando finalmente los cuerpos de los menores en el interior de una nevera. De acuerdo con el relato del padre, los niños solían jugar con un refrigerador que no estaba en funcionamiento, utilizándolo como parte de un juego que consistía en esconderse para ser encontrados. Este juego, en circunstancias desafortunadas, resultó en una tragedia irreparable. Los padres, al descubrir la situación, trasladaron de inmediato a los niños a un centro asistencial local. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, los hermanos llegaron sin signos vitales, presumiblemente a causa de una asfixia por confinamiento. El dolor y la incredulidad se apoderaron de todos ante la magnitud de la pérdida. El caso ha sido tomado por la Fiscalía 4 Local de Granada, que ha abierto una investigación formal para esclarecer los detalles de lo sucedido y determinar posibles responsabilidades. Los cuerpos de los menores fueron trasladados a Medicina Legal en Villavicencio para realizar las autopsias correspondientes, un paso crucial para obtener una comprensión precisa de las causas de la muerte. La noticia ha generado una profunda tristeza en la comunidad educativa. La Institución Educativa Los Centauros, donde los niños estudiaban, emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias y manifestando su solidaridad con la familia afectada. El comunicado resalta la importancia de la supervisión constante de los menores en el hogar, un mensaje que resuena con fuerza en medio del duelo. Este lamentable evento sirve como un recordatorio de los peligros latentes en el hogar y la necesidad de extremar las precauciones para proteger a los niños





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