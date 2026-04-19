Tragedia enluta set de ‘Sin senos sí hay paraíso’ con triple homicidio durante grabaciones

Un ataque con arma blanca interrumpió las grabaciones de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá, dejando un saldo de tres personas fallecidas, incluido el agresor. El hecho conmocionó al elenco y al equipo de producción, generando un llamado al silencio y a la memoria de las víctimas.

La tarde del sábado 18 de abril quedó marcada por la tragedia en el set de grabación de la aclamada serie ‘Sin senos sí hay paraíso’. Un violento ataque con arma blanca sembró el luto y la consternación entre el equipo de producción de la cuarta temporada, que se encontraba inmerso en las filmaciones en Bogotá .

El incidente, que tuvo lugar en la localidad de Santa Fe, específicamente en las inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, cobró la vida de tres personas, incluido el agresor. Según el reporte oficial del brigadier general Giovanni Cristancho, un sujeto, sin previo aviso, arremetió contra un ciudadano con un arma cortopunzante. En el intento de defender a la primera víctima, otras personas intervinieron y también fueron blanco del ataque. El saldo final de este lamentable suceso fue de una persona herida y tres fallecidos, lo que desató un clima de shock y dolor entre los miembros del elenco y el personal técnico.

La noticia de este trágico evento no tardó en resonar en el ámbito artístico y entre los miles de seguidores de la serie. La actriz Carolina Gaitán, figura protagónica de la producción, fue una de las primeras en manifestar su profundo pesar a través de las redes sociales, publicando un emotivo mensaje: Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy. Este pronunciamiento se sumó a las numerosas muestras de solidaridad y condolencias por parte de otros actores y personalidades de la televisión nacional, como Jorge Enrique Abello, quien también adoptó la etiqueta Silencio en el set y declaró que nada había que celebrar ante la magnitud de la pérdida.

Las autoridades se encuentran actualmente inmersas en una exhaustiva investigación para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este suceso y determinar las causas exactas que llevaron a este desenlace fatal. La industria audiovisual se une en el dolor y la reflexión ante este acto de violencia que empañó un espacio de creatividad y entretenimiento





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