Tragedia minera en Cundinamarca: Nueve trabajadores fallecidos y seis rescatados

Una explosión en la mina La Trinidad, en Sutatausa, Cundinamarca, cobró la vida de nueve mineros y dejó seis heridos. Las autoridades investigan las causas del siniestro, que podría estar relacionado con fallas en los sistemas de extracción de gases.

Una nueva tragedia minera ha sumido en el luto a Colombia. Nueve trabajadores han perdido la vida como consecuencia de una explosión ocurrida en la mina La Trinidad, situada en el sector de Manto Grande, dentro del municipio de Sutatausa , en el departamento de Cundinamarca .

El lamentable incidente tuvo lugar aproximadamente a las 3:30 de la tarde del lunes 4 de mayo, mientras los mineros se encontraban desempeñando sus labores en el segundo turno, a una profundidad de 600 metros bajo tierra. Afortunadamente, seis mineros pudieron ser rescatados con vida tras una intensa y prolongada operación que se extendió hasta las 2:30 de la mañana del martes 5 de mayo.

Esta operación de rescate fue liderada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), contando con el valioso apoyo de cerca de 70 rescatistas voluntarios que se desplazaron al lugar. Los sobrevivientes fueron rápidamente trasladados al Hospital El Salvador de Ubaté, un centro de atención médica de segundo nivel que atiende a un promedio de 600 personas diariamente.

El director científico del hospital, Vily Huérfano, proporcionó detalles sobre el estado de salud de los rescatados: “Los pacientes llegaron al hospital presentando diagnósticos de intoxicación por diversos gases presentes en las minas, como el gas metano, y como consecuencia directa de la explosión. Además, se detectaron niveles elevados de monóxido de carbono y dióxido de carbono en sus organismos”.

Uno de los heridos, debido a la gravedad de su condición, requirió ser trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe en Bogotá, donde se le está brindando atención especializada debido a un compromiso neurológico provocado por un trauma sufrido durante el accidente. El alcalde de Sutatausa, Jhonatan Ojeda, expresó su profundo pesar y reconoció la admirable solidaridad demostrada durante las labores de rescate.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para rendir un sentido homenaje, no solo a esos ángeles que hoy descansan en paz, sino también a esos valientes socorredores mineros que arriesgaron sus propias vidas en un intento desesperado por salvar a otros”, declaró el alcalde, recordando que la actividad minera representa el 80% de la economía de la región. Es importante destacar que la ANM había realizado una visita a las instalaciones de la mina el pasado 9 de abril, durante la cual se recomendó la hermetización completa de las labores abandonadas donde se habían detectado emanaciones de gases, especialmente metano, con el potencial de generar acumulaciones peligrosas.

Actualmente, las instalaciones de la mina permanecen cerradas mientras se lleva a cabo una exhaustiva investigación oficial para determinar las causas exactas del accidente. Las autoridades competentes esperan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. Los primeros indicios apuntan a una posible falla en los mecanismos de extracción de gases como una de las causas principales del incidente.

En cuanto a la identidad de los pacientes que se encuentran bajo observación médica en Ubaté, se ha confirmado que son: Luis Eduardo Castellanos, de 47 años; Jorge Tardely Ramírez Rodríguez, de 43 años; Javier Humberto Garnica Fresnada, de 39 años; Wilson Eduardo Sarmiento, de 31 años; y Luis Alberto Hoyos Ávila, de 33 años. El minero que fue remitido a Bogotá para recibir atención especializada es Hugo Exneyder Caicedo Peña, de 23 años.

Este trágico evento ha generado una profunda conmoción en la comunidad minera y en todo el país, poniendo de manifiesto los riesgos inherentes a esta actividad económica y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger la vida de los trabajadores. La investigación en curso deberá determinar si se cumplieron todas las normas de seguridad y si existieron negligencias que contribuyeron a la ocurrencia de la explosión.

Se espera que los resultados de la investigación permitan implementar medidas preventivas que eviten que tragedias similares se repitan en el futuro. La solidaridad y el apoyo a las familias de las víctimas son fundamentales en estos momentos de dolor y consternación





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