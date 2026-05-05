Tragedia minera en Sutatausa: Familiares esperan la entrega de los cuerpos de los nueve fallecidos

Caracol Radio informó sobre la explosión en una mina de Sutatausa que dejó nueve muertos y seis sobrevivientes. Familiares, como Jaiber Aponzá Caicedo, primo de una de las víctimas, compartieron sus testimonios sobre el dolor y las difíciles condiciones de vida de los mineros. La comunidad exige mayor seguridad en las minas para evitar más tragedias.

Caracol Radio llegó hasta el Hospital de Ubaté , donde se encuentran cinco de los seis sobrevivientes de la explosión en la mina de Sutatausa , así como los cuerpos de los nueve mineros que perdieron la vida en el trágico accidente.

Los familiares y amigos de las víctimas comenzaron a llegar al lugar, ansiosos por recibir los cuerpos de sus seres queridos. En el programa 6AM W con Julio Sánchez Cristo, Jaiber Aponzá Caicedo, primo de Crisanto Balanta, una de las víctimas fatales, compartió su doloroso testimonio.

'Esta mañana salí a trabajar a las 5:00 y me encontré a mi prima llorando. Me dijo que había ocurrido el accidente ahí', relató Jaiber, describiendo cómo se enteró de la noticia. Jaiber y su primo Crisanto, originarios del Valle del Cauca, llegaron a Ubaté hace más de 15 años para trabajar en las minas de carbón de la región.

'Las personas que estamos aquí venimos de otras partes, del Cauca, del Valle, buscando formas de subsistir y tener un futuro mejor, pero a veces uno encuentra la muerte', reflexionó con tristeza. Recordó a Crisanto como un hombre trabajador, honorable y responsable, que sostenía a su familia, compuesta por su esposa y cuatro hijos.

'Ahora están en una situación difícil, porque todos dependían económicamente de él. Su esposa se encargaba del hogar y los hijos están estudiando gracias a su esfuerzo', dijo Jaiber. Familiares y amigos de Crisanto y de las otras ocho víctimas permanecen frente al Hospital de Ubaté, esperando que las autoridades entreguen los cuerpos para poder despedirse.

La tragedia ha dejado en evidencia las duras condiciones de vida de los mineros y sus familias, que buscan mejorar su situación económica en medio de altos riesgos. La comunidad de Ubaté y los afectados por el accidente exigen mayor seguridad en las minas para evitar futuras catástrofes





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