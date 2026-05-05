Tragedia minera en Sutatausa: Nueve fallecidos y seis rescatados

Una explosión en la mina La Ciscuda, en Sutatausa, Cundinamarca, dejó un saldo de nueve mineros fallecidos y seis rescatados. La Agencia Nacional de Minería lidera las labores de rescate y las investigaciones.

Una tragedia ha golpeado el municipio de Sutatausa , en el departamento de Cundinamarca , Colombia, dejando un saldo devastador de nueve mineros fallecidos y seis rescatados con vida tras una grave emergencia ocurrida en la mina La Ciscuda, propiedad de Carbones Los Pinos S.A.

S. La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó los hechos a través de un comunicado oficial emitido el 4 de mayo de 2026, detallando que la explosión dentro de la mina afectó a un total de quince trabajadores. Las labores de rescate, llevadas a cabo por equipos especializados de Salvamento Minero, lograron la extracción de seis mineros con vida, quienes fueron inmediatamente trasladados al Hospital Regional de Ubaté para recibir atención médica especializada.

La ANM ha expresado su profundo pesar y solidaridad con las familias de las víctimas, comprometiéndose a brindar todo el apoyo necesario en este difícil momento. La situación ha movilizado a las autoridades locales y departamentales, incluyendo el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, que ha colaborado estrechamente con la ANM en las operaciones de búsqueda, rescate y verificación en la zona afectada.

La explosión, cuyas causas aún están siendo investigadas, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las operaciones mineras del país. La ANM informó que, con anterioridad, el 9 de abril, se había realizado una visita técnica a la mina La Ciscuda como parte de las funciones de inspección, vigilancia y control, en la cual se formularon algunas recomendaciones a la empresa operadora.

Se está evaluando si estas recomendaciones fueron implementadas de manera efectiva y si su cumplimiento podría haber prevenido la tragedia. El Capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, reiteró que la información proporcionada corresponde al balance consolidado por la ANM, la entidad que ha liderado las labores de rescate y búsqueda.

Las autoridades han precisado que de los quince mineros afectados, seis resultaron lesionados y fueron remitidos al centro hospitalario de Ubaté, mientras que los nueve fallecidos están siendo recuperados por el grupo especializado de rescate minero. El operativo de rescate y verificación continúa activo, con la coordinación de diferentes organismos operativos del departamento de Cundinamarca y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Sutatausa.

La tragedia en Sutatausa ha generado una profunda conmoción en la comunidad minera y en el país en general. La ANM ha reiterado su compromiso con la seguridad en las actividades mineras, asegurando que se continuará con el seguimiento a las operaciones mineras en todo el territorio nacional para evitar que se repitan incidentes similares.

Se espera que las investigaciones determinen las causas exactas de la explosión y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector minero. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca ha expresado su solidaridad con las familias afectadas y ha reafirmado su disposición para brindar apoyo en lo que sea necesario.

La situación subraya la importancia de la prevención de riesgos laborales y la necesidad de cumplir rigurosamente con las normas de seguridad en las operaciones mineras, con el fin de proteger la vida y la integridad de los trabajadores. La ANM ha anunciado que se realizará una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en todas las minas del país, con el objetivo de identificar posibles fallas y fortalecer las medidas de prevención





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