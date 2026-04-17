Tragedia Silenciosa: 22.697 Niños y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual en Colombia en una Década, la Pornografía Infantil, el Delito Más Prevalente

Un escalofriante informe del Dane revela que más de 22.000 menores de edad han sido víctimas de explotación sexual comercial en Colombia durante los últimos diez años. La pornografía infantil encabeza la lista de delitos, seguida por la demanda de servicios sexuales y la facilitación de medios de comunicación para estos fines. Las cifras muestran una preocupante persistencia del problema, con altas tasas en todo el país, especialmente en Bogotá y Antioquia. El estudio también destaca la vulnerabilidad de adolescentes entre 14 y 17 años y la subrepresentación de minorías étnicas y la población LGBTI en los registros oficiales, lo que sugiere una cifra negra aún mayor de víctimas.

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia ha dejado una huella imborrable en la vida de 22.697 víctimas durante la última década, según revelan datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane ). Este sombrío panorama se agrava al constatar que las tasas de estos delitos se mantienen elevadas en el país, evidenciando un problema estructural que requiere atención urgente y acciones contundentes.

El informe subraya que la pornografía infantil lidera el desglose de delitos asociados a la explotación sexual, acumulando más de 12.000 víctimas en el período analizado. Esta cifra representa un alarmante 53% del total de casos registrados, demostrando la creciente y perniciosa penetración de este flagelo en la sociedad colombiana. El estudio del Dane, que abarca el periodo de 2015 a 2025, ofrece una visión detallada de la magnitud del problema. A nivel nacional, la tasa de víctimas por cada 100.000 menores de edad se situó en un preocupante 14,6%. Esta estadística, si bien es representativa del conjunto del país, oculta realidades aún más crudas al observar la distribución geográfica y por tipo de delito. La Fiscalía General, a través de sus registros, aporta datos cruciales sobre la tipología de los delitos. El delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años se posiciona en segundo lugar, con 4.103 víctimas reportadas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). De estas, 3.192 son mujeres y 837 son hombres, lo que evidencia que tanto niñas como niños son susceptibles de ser victimizados. En tercer lugar, se encuentra la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores. Este delito ha afectado a 1.583 víctimas, de las cuales 1.170 son mujeres y 413 son hombres. La inducción a la prostitución ocupa el cuarto lugar, con 1.230 víctimas (825 mujeres y 405 hombres). Finalmente, el proxenetismo con menores de edad cierra la lista, con 1.106 víctimas (812 mujeres y 294 hombres). La diferencia entre el total de víctimas y la desagregación por sexo en todos los delitos registrados sugiere una posible subnotificación o una complejidad en la recolección de datos que requiere mayor investigación y precisión. La persistencia de estas cifras a lo largo de una década es un llamado de alerta que no puede ser ignorado por las autoridades y la sociedad en general, quienes deben unir esfuerzos para erradicar estas prácticas inhumanas y proteger el futuro de la niñez colombiana, garantizando su derecho a una vida libre de violencia y explotación. El análisis por departamentos revela que la mayor concentración de víctimas se encuentra en Bogotá D.C., con 5.141 casos, seguida de Antioquia con 4.553. Otras regiones con cifras significativas son Valle del Cauca (1.874 víctimas), Santander (1.079) y Cundinamarca (1.010). Estas cifras son especialmente alarmantes si se consideran las tasas de víctimas de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) por departamento y el Distrito Capital. Bogotá D.C. presenta una tasa de 58,4 por cada 100.000 menores, cifra que supera con creces la media nacional. Antioquia también muestra una tasa elevada, con 44,2 víctimas por cada 100.000 menores, evidenciando la necesidad de intervenciones focalizadas y adaptadas a las realidades de cada territorio. La comparación de estas tasas con datos anteriores, como las registradas en 2015 (22,4 por cada 100.000) y 2025 (40,8 por cada 100.000), aunque en este último caso parece haber un error de redacción y se asume que se refiere a un año posterior a 2015, pone de manifiesto la dificultad para erradicar este problema de raíz, a pesar de los esfuerzos que se puedan estar implementando. La persistencia de altas tasas, incluso con fluctuaciones, subraya la complejidad del fenómeno y la urgencia de estrategias integrales que aborden tanto las causas como las consecuencias de la explotación sexual infantil. Un aspecto crucial del informe del Dane es la desagregación por grupos de edad y autorreconocimiento étnico y de identidad de género. Se observa que el grupo de 14 a 17 años es el más afectado, concentrando un 34,9% del total de víctimas. Las mujeres adolescentes representan la mayoría dentro de este grupo. El análisis del componente de autorreconocimiento étnico y de identidad de género sexual durante el período 2015-2025 revela una subrepresentación en los registros oficiales de la población LGBTI (148 víctimas), indígenas (148 víctimas) y afrodescendientes (32 víctimas). Esta disparidad entre el total de víctimas y la información desglosada por etnia y género sexual sugiere una brecha significativa en la identificación y registro de estos grupos vulnerables. Las cifras oficiales podrían no reflejar la totalidad de la victimización, especialmente en comunidades que enfrentan barreras culturales, sociales o institucionales para denunciar o ser identificadas. La falta de datos completos sobre estos grupos es un obstáculo para el diseño de políticas públicas efectivas y con enfoque diferencial, que atiendan las necesidades específicas de cada población y garanticen su acceso a la justicia y a servicios de protección. La educación, como bien se señala en la lección de Finlandia para Colombia, transforma un país, pero este proceso requiere tiempo y un compromiso sostenido que va más allá de ciclos de gobierno. En el caso de la explotación sexual infantil, la transformación social y la erradicación de este flagelo exigen una inversión decidida en prevención, atención integral a las víctimas y un marco legal que asegure el castigo de los perpetradores, así como la protección y el derecho a una vida plena para todos los niños y adolescentes de Colombia





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