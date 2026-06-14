Tragedias aéreas simultáneas en Brasil y EE. UU.: colisión de helicópteros en Río y accidente mortal de avioneta en Misuri

Dos desgracias aéreas ocurren el mismo día: en Río de Janeiro colisionan dos helicópteros, dejando seis muertos, entre ellos el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi; y en Butler, Misuri, una avioneta de paracaidismo se estrella tras el despegue, causando doce fallecidos y activando investigaciones de la NTSB.

El domingo 14 de junio se registró una tragedia aérea en dos continentes diferentes que dejó a la comunidad internacional conmocionada. En Río de Janeiro, Brasil, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, provocando la muerte de seis personas.

Los testigos relataron que los aparatos volaban a baja altura cuando, de forma inesperada, se impactaron entre sí. Según los bomberos, cinco de las víctimas fueron halladas dentro de uno de los helicópteros, mientras que la sexta quedó atrapada en la segunda aeronave, que cayó a unos 100 metros de distancia del primer choque.

El fuerte impacto hizo que restos metálicos volaran hacia edificios cercanos y que una de las máquinas se incendiara después de posar en un estacionamiento privado, consumiendo alrededor de veinte vehículos eléctricos. Entre los fallecidos se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, y el popular youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, que viajaba acompañado por los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves.

En la misma fecha, a miles de kilómetros de distancia, otro accidente aéreo sacudió a la localidad de Butler, en el estado de Misuri, Estados Unidos. Una avioneta tipo Pacific Aerospace 750XL, utilizada frecuentemente para el salto de paracaidistas, se estrelló poco después de despegar del Butler Memorial Airport, ubicado cerca de la autopista Business Interstate 49.

La aeronave transportaba a varios paracaidistas del centro Skydive Kansas City y, según el gerente interino del aeropuerto, Dennis Jacobs, perdió capacidad de ascenso y giró a la izquierda antes de desplomarse alrededor de las 11:30 a. m. hora local. Doce personas perdieron la vida en el siniestro, que movilizó a la Patrulla de Caminos de Misuri, al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del condado de Bates.

Las autoridades federales iniciaron la recolección de pruebas y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) evaluó la posibilidad de abrir una investigación formal para determinar las causas exactas del accidente. Ambos hechos resaltan la vulnerabilidad de la aviación ligera ante fallos inesperados y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad.

En Río de Janeiro, los cuerpos de bomberos y los equipos de emergencia trabajaron bajo condiciones difíciles para atender los incendios y evitar una mayor propagación de los fragmentos entre la zona residencial. En Misuri, la respuesta coordinada entre las distintas agencias policiales y de tránsito facilitó la evacuación y el rescate de los sobrevivientes, aunque el número de víctimas fue elevado.

Las familias de los fallecidos y la comunidad de paracaidismo esperan respuestas claras y rápidas de los organismos encargados de investigar los incidentes. Mientras tanto, se ha pedido a las autoridades que refuercen la supervisión de los vuelos de helicópteros y de avionetas de ocio, especialmente cuando transportan pasajeros sin la debida certificación o cuando operan en entornos urbanos densamente poblados.

La pérdida de figuras públicas como Oliver Tree y Gaspi añade una dimensión de impacto mediático que podría impulsar reformas regulatorias más estrictas a nivel internacional





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